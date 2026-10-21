「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

前回のコラムでは、いきなり移住するのではなく、地域とゆるやかに関わる「関係人口」という新しい選択肢をご紹介しました。「観光以上、移住未満」の立場で地域と付き合うスタイルは、都市部に暮らしながら自分らしいライフスタイルを見つけたい人々から高い支持を集めています。

今回は、実際にどのような地域で魅力的な関わり方が生まれているのか、そしてその「最初の一歩」の先にどのような未来が広がっているのかを、具体的な事例と最新データをもとに、掘り下げていきましょう。

現場で芽生える「ファン」と「地域」の温かい絆

地域と都市部の人々をつなぐ試みは、全国各地で多様な広がりを見せています。

例えば、美しい港町として知られる宮城県気仙沼市では、「気仙沼ファンクラブ」をはじめとする地域参加型マーケティングプラットフォーム(気仙沼クルーシップ)があります。ここでは単なる観光情報の発信にとどまらず、地域イベントやコミュニティ活動に市外から参加できる仕組みが整っています。現地を訪れて地域イベントに参加したり、オンラインでプロジェクトを応援したりすることで、住民と「顔の見える関係」が育まれていきます。

また、スイカの名産地として有名な千葉県富里市でも「とみさとファンクラブ」を立ち上げ、市外のファンとの関係性を深めています。富里スイカオーナー制度を活用したスイカの収穫体験や、地域イベントへの参加など、実際に体を動かして地域の営みに触れる機会が用意されています。

こうした取り組みに参加することで、観光旅行では味わえない「ローカルな日常」や「地域住民とのつながり」を、身をもって体感することができます。

データが示す、「ゆるやかな関わり」のその先

では、こうした関係人口としての関わりは、人々の意識や暮らしにどのような変化をもたらしているのでしょうか。

国土交通省が実施した意識調査・実態調査などのデータを紐解くと興味深い動向が見えてきます。地域と継続的に関わりを持つ「関係人口」の影響により移住者が増加し、また移住へのステップや移住者の呼び込みにもつながっていると考えられています。

出典：国土交通省ウェブサイト 「ライフスタイルの多様化と関係人口に関する懇談会～関係人口と連携・協働する地域づくり～」

最初は週末のイベント参加や農産物の収穫のお手伝いといった小さなきっかけだったものが、回数を重ねるごとに地域への愛着へと変わり、「もっとこの街に滞在したい」「都市での仕事と並行して、もうひとつの生活拠点を持ちたい」という前向きな意欲へと発展していく可能性があります。

政府や自治体も、都市と地方を往来する「二拠点居住」をはじめとした多様なライフスタイルを後押しする環境整備を進めています。移住はもはや「今の生活をすべて捨てて新しい生活に変える」ことではなく、自分に合ったペースでグラデーションのように生活拠点をシフトしていく時代になっているのです。

あなたが地方で輝く、次の「1人」になるかもしれない

「地方創生」や「地域活性化」という言葉を聞くと、どこか大げさに聞こえるかもしれません。しかし、実際に地域を変えていく原動力となっているのは、特別なスキルを持った起業家だけではありません。例えば、「週末に地域のイベントを手伝い、笑顔を届ける人」、「繁忙期の農家さんを助け、大地の恵みを収穫する喜びを分かち合える人」、「都市部での知識や趣味を生かして、地方課題や地域イベント等のアイデア出しに参加する人」など、こうした一人ひとりの「ゆるやかな関わり」こそが、地域に新しい風を吹き込み、活力を生み出しています。

まずは気になる地域のファンクラブに登録してみる、週末のイベントに参加してみる、そんな小さな一歩から始めてみませんか。都市と地方を行き来しながら自分らしく活躍する未来、そしてその地域になくてはならない存在になっていく未来。

次に地方で輝く「その1人」になるのは、もしかしたらあなたかもしれません。