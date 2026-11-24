「老後資金」と聞くと、60代になってから考えればいいと思っていませんか? 実は、老後の家計を苦しくする原因には、現役時代からの生活習慣や住宅ローン、貯蓄の仕方などが関係しています。

60代になって困らないために、老後破産につながりやすい家計の特徴と、30代、40代からできる対策を考えてみましょう。

老後破産しやすい60代の共通点とは＜家計編＞

家計の傾向で老後破産の可能性が上がります

老後破産の大きな原因は、収入と支出のバランスが崩れることです。まずは、60代以降の家計を圧迫しやすい原因を見ていきましょう。

収入が少ない

定年退職後は、現役時代に比べて収入が大幅に減るケースがほとんどです。公的年金の受給額が少なかったり、再雇用後の給与が下がったりすると、毎月の生活費を十分に賄えないことも。自営業者などで厚生年金に加入していた期間が短い人も、年金受給額が少なくなる傾向があります。

固定費が高い

住居費や通信費、保険料、車の維持費などの固定費が高いと、老後の家計を圧迫します。現役時代は支払うことができても、退職後に収入が減れば負担感が大きくなります。

貯蓄が不足している

十分な貯蓄がないまま60代になっていまうと、年金だけでは足りない生活費を補填することができません。子どもの教育費や住宅の購入などに資金をつかった結果、手元に残っているお金が少ないケースも多いです。

ローン返済が残っている

定年退職後も住宅ローンや自動車ローンの返済がつづくと、年金や退職後の収入から返済額を捻出しなければなりません。特に、住宅ローンが要注意です。現役時代の収入を前提に借入額を設定していると、退職後の家計が苦しくなると思われます。

資産運用に失敗した

老後資金を増やそうとして投資をしても、必ず利益が得られるとは限りません。値動きの激しい金融商品に資金を集中させたり、仕組みを十分に理解しないまま投資したりすると、相場の下落によって資産を大きく減らしてしまう可能性があります。

老後破産しやすい60代の共通点とは＜性格編＞

性格も大きなポイントです

家計には、収入や資産だけでなく、お金に対する考え方や日ごろの行動も影響します。ここでは、老後破産しやすい人の金銭感覚や行動の特徴を取り上げます。

生活水準を下げられない

現役時代に高い生活水準に慣れてしまうと、退職後に収入が減っても、支出を減らせないことがあります。外食や旅行、ブランド品の購入などは、一般的な年金収入だけで賄うことはむずかしいでしょう。収入が減ったにもかかわらず、現役時代と同じ支出をしていては、加速度的に貯蓄が減っていってしまいます。

お金のかかる趣味が多い

老後は好きなことにお金をかけたいと思う人も多いですが、ゴルフ、車やバイクなど費用がかさむ趣味がをいくつもあると、家計への負担が大きくなります。たとえばゴルフは、道具代や交通費、会費といった継続的な支出が発生します。ひとつひとつは無理のない金額でも、趣味が重なれば年間の出費は膨らみます。

退職金の無駄づかいしてしまう

長年働いた自分へのご褒美として退職金で高級車を購入したり、豪華な旅行を楽しんだりすると、思った以上にお金を使ってしまうことがあります。退職金を今後の生活費として考えずに、自由に使えるお金ととらえてしまうと、老後の生活を支える資金を早い段階で失ってしまう恐れも。

資産管理ができていない

預貯金や生命保険、投資商品などを複数保有していても、全体の金額や用途を把握できていなければ、適切な家計管理ができているとはいえません。いくつかの銀行口座を使い分けていても残高を確認していなかったり、金融商品の内容や満期の時期、手数料を把握していなかったりすれば、資産の状況が正確にわかりません。

老後の見通しが甘い

「年金があればなんとかなる」「退職金もあるから大丈夫」と考えている人は要注意です。老後の支出は、食費や光熱費だけではありません。医療費や介護費用などは、年齢を重ねるにつれて負担が増える可能性があります。また、余命によっても必要となる老後資金は大きく変わってきます。将来の収入や支出を楽観的に見積もっていると、資金が不足したときにはじめて問題の深刻さに気づくことになりかねません。

老後破産を防ぐためのライフプランニング

若いうちから考えておきましょう

老後破産を防ぐためには、退職後の暮らしを具体的に想定し、収入と支出の見通しを立てることです。この章では、老後の生活設計で押さえておきたいポイントを紹介します。

60代以降の収入・支出を予測する

60代以降に得られる収入と、生活に必要な支出を見積もりましょう。収入には公的年金のほか、再雇用の給与や個人年金などが考えられます。一方、支出には食費や光熱費、住居費、保険料、医療費などがあります。まずは、毎月の収支を把握し、年間でどの程度の不足が生じるかを考えることが、老後資金の必要額を見積もる出発点になります。

住宅ローンの返済予定を確認する

住宅ローンを利用している場合は、完済予定年齢や退職時点での残高、毎月の返済額を確認しましょう。定年後も返済がつづくなら、年金や再雇用による収入で無理なく支払えるかを見極める必要があります。変動金利型の場合は、金利上昇によって返済額が増える可能性もあります。

退職金の使い道を決めておく

退職金をもらえる場合は、金額を確認し、なにに使うのかをあらかじめ考えておきましょう。住宅ローンの一括返済や住居の修繕などには、まとまったお金が必要になります。そのうえで、日々の生活費に充てる分や、急な出費に備えて貯金しておく分を整理して、使える金額を明確にします。

投資を検討する

老後資金を準備する方法のひとつが投資ですが、元本割れのリスクがある商品もあります。そのため、商品の仕組みや手数料、値動きの特徴を理解したうえで、自分の家計状況に照らし合わせて投資できる金額を算出する必要があります。

NISA枠で投資をする場合も、非課税の仕組みと投資そのもののリスクは分けて考えましょう。生活費や緊急時に必要となる資金まで投資に回すことは避けるのが無難です。

定年後の働き方を検討する

収入を確保するという意味では、定年後も働くのが選択肢として挙げられます。継続雇用で同じ会社に勤めつづけるほか、別の会社に転職する、短時間勤務など、選択肢はさまざまです。

ただし、給与は現役時代よりも低くなるケースが多く、希望する仕事に就けるとも限りません。体力や健康状態によって働ける時間も変わるでしょう。どのような働き方ならば無理なくつづけられるかも考えておくことが大切です。

予想外の出費に備える

病気やけがによる医療費、家族の介護費用、給湯器やエアコンの故障、自宅の屋根や外壁の修繕など、予想外の出費が必要になる場合もあります。特に持ち家の場合、築年数が経過するほど設備の交換や補修が必要になってきます。毎月の生活費だけで老後資金を計算していると、臨時の出費によって家計が急に苦しくなる可能性があります。

年代別：老後破産しない60代を迎えるための準備

年代ごとにしておく備えがあります

老後破産を防ぐには、将来のためにまとまった資金をためるだけでなく、年代ごとの課題に合わせて準備を進めることが大切です。年代ごとに考えておくべきことを紹介します。

30代は「家計の土台」を固める

30代は、将来に向けた貯蓄の習慣をつけ、家計の土台を整えることが重要です。通信費や保険料、サブスクリプションなどの固定費を見なおして、継続的な支出を抑えるようにしましょう。住宅購入を考えている場合は、借入額が将来の家計を圧迫しないか慎重に検討する必要があります。無理のない金額で自動積立をつづけて、貯蓄を習慣化することが老後への備えにつながります。

40代は「教育・住宅・老後資金」を同時に考える

40代は、子どもの教育費や住宅ローンなど、大きな資金が必要になる年代です。目の前の出費を優先するあまり、老後資金の準備を後回しにすると、退職するまでに十分な蓄えを確保できないこともあります。教育費、住宅費、老後資金それぞれの必要額と時期を確認し、優先順位をつけて備えることが大切です。

50代は「老後の生活費」を具体化する

50代になったら、退職後の生活を具体的に考えて生活費を見積もりましょう。住居費や車の買い替え、旅行や趣味にかかる支出などを算出します。また、定年後も働くのか、収入がどの程度見込めるのかも具体的に考えておくといいでしょう。退職金の受取額やつかいみち、住宅ローンの残高も確認し、年金などの収入と支出を照らし合わせてシミュレーションすることで、不足額や見なおすべき点を把握しやすくなります。

老後破産を防ぐための第一歩は「現状把握」

まずきちんと知ることから始めましょう

老後破産を防ぐために、まずは現在の家計と資産の状況を見える化しましょう。預貯金や金融商品の額だけでなく、毎月の収入と支出、住宅ローンなどの負債も把握することが大切です。そのうえで、将来受け取る年金や退職金の見込み、老後に必要となる生活費を確認すれば、準備すべき金額が見えてきます。漠然と不安を抱えるのではなく、数字をもとに課題を明らかにすることが大切。現状を知ることが、無理のない対策を考え、安心して老後を迎えるための第一歩になります。