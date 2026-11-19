「収入が少なくてなかなかお金が貯まらない」と悩んでいませんか?

しかし、支出を見直して無理のない範囲でやりくりすれば、少しずつ貯蓄を増やしていくことは可能です。今回は、少ない収入でもお金を貯めるための具体的な方法や節約を続けるコツなどをわかりやすく紹介します。

少ない収入でもお金を貯めるための基本

収入が少なくてもお金を貯めることは可能です

「収入が少ないからお金を貯められない」と考える前に、まずは現在のお金の流れを把握することが大切です。貯蓄を始めるための基本を紹介します。

収入と支出を把握する

お金を貯める第一歩は、毎月の収入と支出を確認することです。家賃や食費、光熱費、通信費など、何にいくら使っているか把握しましょう。家計簿をつけるのが面倒なら、銀行口座やクレジットカードの明細を見返すだけでも構いません。まずは1カ月分を振り返り、支出の内訳や使いすぎている項目がないか確認すると、見直すべき点が見つかりやすくなります。

無理のない貯蓄額を決める

貯蓄額は、収入から家賃や食費などの必要な支出を差し引いて考えます。毎月1万円を貯めるのがむずかしければ、1,000円、3,000円からスタートするのでもOKです。無理に貯蓄額を増やして生活費が足りなくなると、貯金を取り崩すのでは本末転倒。

「余ったら貯める」から「先に貯める」へ

月末に残ったお金を貯金しようとしても、いつの間にか使い切っていることもありますよね。そこで取り入れたいのが、給料日に貯蓄分を先に取り分ける「先取り貯蓄」です。たとえば毎月5,000円をためれば、1年で6万円になります。残りのお金で生活する習慣をつけましょう。

少ない収入でもお金を残すために見直したい支出

無駄な出費がないか見直してみましょう

限られた収入から貯蓄に回すお金をつくるには、毎月の支出を見直す必要があります。なんでも削るのではなく、負担なく見直せるところから始めましょう。

まずは固定費を見直す

固定費は、家賃や通信費、保険料、定額サービスの利用料など、定期的に発生する支出です。一度見直せば節約効果が続くため、優先的に見直したい項目です。使っていないサービスの解約やスマートフォンの料金プランの変更などが代表的な例です。保険は保障内容と保険料のバランスを確認し、必要な保障を確保したうえでな見直すことが大切です。契約内容や解約条件も事前に確認しましょう。

毎月の「小さな出費」を洗い出す

コンビニでの買い足しや、なんとなく買っているペットボトル飲料など、小さな出費も毎月重なると大きな金額になります。レシートや決済履歴を見返し、どのような場面でお金を使っているか確認しましょう。飲み物をマイボトルにする、買い物前に冷蔵庫を確認するなど、負担なく減らせる出費から見直すのがおすすめです。

特に、忙しくて時間がないときや疲れているときに出費が増えていないか振り返ると、自分の消費パターンに気づけます。

買い物は「ほしい」と「必要」を分けて考える

買い物をするときは、今すぐ必要なものなのか、気分や勢いでほしくなったものなのかを考えてみましょう。迷った商品はすぐに買わず、時間をおいてから判断すると衝動買いを防ぎやすくなります。

価格だけでなく、使用頻度や耐久性も考え、本当に必要なものにお金を使いましょう。セールや割引を理由に購入するのではなく、買わなかった場合に困るかどうかを考えるのも判断の目安になります。

楽しみや満足につながる支出は削らない

貯蓄を優先するあまり、趣味や外食、友人との付き合いまで削ると、節約が苦痛になり長続きしません。自分にとって満足度の高い支出は、予算を決めて残しておきましょう。

一方、あまり利用していないサービスや惰性で続けている出費は見直しの候補です。楽しみを確保することも、無理なく貯蓄を続けるための工夫です。毎月使える金額をあらかじめ決めておけば、罪悪感を抱かずに楽しめます。使わなかった分は翌月に回すなど、自分に合ったルールを設けましょう。

お金が自然と貯まる仕組みをつくるには

お金が自動的にたまる仕組みを作りましょう

節約を頑張り続けるだけでは、忙しいときや出費が増えたときに続かなくなることがあります。そこで、意志の強さに頼らず、自然と貯蓄できる仕組みを整えましょう。

貯蓄用の口座を分ける

生活費と貯蓄を同じ口座で管理すると、残高に余裕があるように感じて使いすぎてしまいます。日常の支払いに使う口座とは別に、貯蓄用の口座を用意すると、貯めた金額を把握しやすくなります。手数料なども確認し、使い勝手のいい口座をつくりましょう。

給料日に貯蓄分を取り分ける

先取り貯蓄を続けるには、給料日に合わせて自動振替を設定する方法がおすすめです。毎月決まった日に貯蓄用の口座へ自動振替えすることで、取り分けを忘れることなく、残った金額を生活費として管理できます。

使えるお金の上限を決める

食費や日用品費、交際費などは、月ごとの予算を決めておくと使いすぎずにすみやすくなります。過去の支出を参考に、実践できそうな金額を設定しましょう。ただし、医療費など急な出費もあるため、予算は家計を管理するための目安と考えましょう。

家計簿は無理なく続ける

家計簿は、収支を把握して改善点を見つけるためのツールです。毎日細かく記録するのが負担なら、週末にまとめて確認したり、家計簿アプリを活用したりしてもいいでしょう。大切なのは、完璧な記録をつくることではなく、何にいくら使ったのかを振り返ることです。まずは1カ月続けてみて、支出の傾向を知ることから始めましょう。

少ない収入でも貯蓄を続けるコツ

貯金を続けるポイントを伝授します

貯蓄は、一時的に頑張るよりも無理なく続けることが大切です。目標を決めたり、臨時収入を活用したりしながら、自分の生活に合った貯蓄のペースを作っていきます。

貯める目的を決める

貯蓄の目的が明確ならば、目的外の出費をしなくなるでしょう。急な出費への備え、引っ越し、旅行、将来の生活資金など、なんのために貯めるのかを考えてみましょう。複数ある場合は優先順位をつけ、まずは特に必要性の高いものから取り組むと計画を立てやすくなります。目的ごとに必要な金額や使う時期を書き出しておくと、毎月いくら積み立てたらいいかわかるでしょう。

小さな目標からはじめる

はじめから大きな貯蓄目標を掲げると、達成までの道のりが遠く感じてしまうものです。まずは1万円、次に3万円というように、小さな目標を段階的に設定しましょう。毎月2,000円でも、半年で1万2,000円になります。目標を達成したら次の段階へ進み、少しずつ貯蓄する額を増やしていきましょう。

達成した金額をメモやアプリで記録しておくと、貯蓄が増えていく過程を実感でき、次の目標にも取り組みやすくなります。

臨時収入の一部を貯蓄する

ボーナスや祝い金、還付金などの臨時収入があったときは、その一部を貯蓄に回すようにしましょう。全額を貯める必要はなく、半分を貯蓄に、残りを必要な買い物や楽しみに使うなど、あらかじめ配分を決めておくようにします。臨時収入を当てにして毎月の支出を増やさず、貯蓄を進めるチャンスとして活用することが大切です。

ただし、税金や年払いの保険料など、今後支払い予定のお金がある場合は、その分を確保してから配分を考えましょう。

ためられない月があっても焦らない

冠婚葬祭や家電の買い替えなどで、予定どおりに貯蓄できない月もあります。そんなときに自分を責めたり、翌月に無理な節約をしたりする必要はありません。まずは出費の理由を確認し、一時的なものか、毎月の支出が増えているのかを整理しましょう。

貯蓄を急ぐよりも、まずは生活費や急な出費に備えるお金を確保することが優先です。

少ない収入でも無理なくお金を貯めよう

目標を決めてコツコツとお金をためてください

収入が少ない場合も、支出をひとつひとつ見なおし、無理なくためられる金額を設定することで、少しずつ貯蓄を増やしていけます。固定費など大きな支出を見なおし、先取り貯蓄や自動振替を取り入れるのもひとつの方法です。大切なのは、生活を切り詰めすぎず、自分に合った方法を無理なく続けること。まずはできることから始めてみましょう。