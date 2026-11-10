河合塾グループとNTT東日本は10月8日、2027年4月に開校する「ドルトンX学園高等学校」の東京キャンパスを報道陣に公開した。同校は、国内外の地域拠点を巡りながら探究学習を行う広域通信制高校。NTT東日本グループは、東京都調布市のNTT中央研修センタを東京キャンパスとして提供するほか、生成AIやeスポーツなどを活用した教育プログラムを支援する。本稿では、同校の教育モデルとNTT東日本の取り組みを紹介する。

ドルトンX学園高等学校 東京キャンパス メディア向け見学会

全国の地域を巡りながら学ぶ「ドルトンX学園」とは

ドルトンX学園高等学校は、米国ミネルバ大学の教育モデルを参考に設立される私立の広域通信制高校。2026年10月6日に岩手県から設置認可を受け、2027年4月に開校する。定員は450人（1学年150人）で、日本初となる「地域拠点×通信制」のハイブリッド教育モデルを採用している。

同校の特徴は、オンラインによる教科学習と、国内外の地域拠点に滞在して行う探究学習を組み合わせる点にある。国内では岩手県の一関、八幡平・岩手町、釜石のほか、東京、けいはんな学研都市、徳島、沖縄、海外ではイギリス、エストニア、インド、マレーシアに拠点を設ける。

学習コースは「探究コース」と「グローバルコース」の2つ。「探究コース」では、高校2年次に学期ごとに地域拠点を移動し、理科や地域、起業、食・農業、社会課題などをテーマにフィールドワークを実施する。一方、「グローバルコース」では海外大学への進学を視野に入れ、「Minerva Baccalaureate（MBacc）」や「International A-Level」などの国際カリキュラムを学ぶ。

学校法人河合塾学園の理事長を務める河合英樹氏は、同校の教育方針について、学力だけでなく、他者と関わる力や自己制御能力などの「非認知能力」を育成することが重要だと説明。そのために「探究」「出会い」「共創」を重視し、挑戦や失敗、社会課題への取り組みを通じて生徒の成長を促す考えを示した。

学校法人河合塾学園 理事長 河合英樹氏

また、校長の古屋輝周氏は、具体的な探究活動として、海洋汚染の研究やサンゴの保全活動、商店街の活性化、地域素材を使った商品開発などを紹介。地域社会が抱える実際の課題に向き合い、解決策を考える学習を展開すると説明した。

ドルトンX学園高等学校 校長 古屋輝周氏

NTT東日本が東京キャンパスを提供する狙い

NTT東日本は、ドルトンX学園の東京キャンパスとして、NTT中央研修センタの教室や宿泊施設を提供するほか、同施設内の「NTTe-City Labo」を活用した探究学習や、eスポーツなどの課外活動を支援する。

NTTe-City Laboは、地域課題の解決に向けたNTT東日本の技術やソリューションを実証・体験できる施設で、国内外の企業や自治体関係者など年間約1万6000人が利用している。

NTT東日本 営業戦略推進部 担当部長の佐野雅啓氏は、今回の取り組みの背景について説明した。同社グループは「地域循環型社会の共創」を掲げ、エネルギー、インフラ、防災、一次産業など幅広い分野で地域課題の解決に取り組んでおり、教育も重点分野の一つに位置付けている。

NTT東日本 営業戦略推進部 担当部長 佐野雅啓氏

教育分野では、探究学習やAI教育、産業人材の育成を支援する「次世代教育」と、GIGAスクール構想や校務DXなどを支える「教育ICT環境の構築」の2つを柱としている。

NTT東日本は2022年10月にドルトン東京学園と連携協定を締結し、探究的な教育機会の創出に取り組んできた。さらに2025年3月には河合塾グループと、新たな教育モデルの確立に向けた連携協定を締結した。スマートストアの開設・運営など、実践的な学習プログラムを提供してきた。2025年3月にはグローバルリーダーの育成に向けた連携協定を締結し、医療、食と農、ビジネス創造をテーマにした探究学習プログラム「まるっと探究ツアーシリーズ」を展開している。

こうした連携を発展させたのが、今回のドルトンX学園への参画だ。NTT東日本は、教室や宿泊施設などの学習環境に加え、「次世代教育支援」「キャリア教育支援」「課外活動支援」の3つの領域で同校を支援する。

生成AIからeスポーツまで、NTT東日本の教育支援

NTT東日本は、ドルトンX学園の次世代教育支援として、生成AIを活用した学習環境や、3Dプリンタなどを備えたものづくりの環境、先端技術を活用した教育プログラムを提供する。

NTT東日本 営業戦略推進部 チーフ 内野佑紀氏

生成AIや3Dプリンタを活用した探究学習

生成AIの学習では、用途に応じたAIの選択やプロンプトエンジニアリングを学ぶ講座を用意するほか、AIを活用したアプリ開発やデータ分析などの実践的な学習を支援する。NTTが開発した日本語に強みを持つ大規模言語モデル（LLM）「tsuzumi」も体験できるという。

また、教室には3DプリンタやCADシステムなどを備えたファブリケーション環境を整備。生徒が自ら考えたアイデアを試作品として形にしながら、設計や製造に関する技術を学べるようにする。

教室に設置された3DプリンタやCADシステム

地域課題の解決とキャリア形成を支援

NTTe-City Laboを活用した探究学習では、スマート農業などの先端技術に触れるほか、周辺の仙川地域でフィールドワークを実施する。地域が抱える課題を調べ、解決策を考えることで、教室で学んだ知識を実社会で活用する力を養う。

起業家精神を育むアントレプレナーシップ教育にも取り組む。ワークショップでビジネスモデルを検討し、3Dプリンタなどを使って試作品を製作するほか、NTT東日本が主催するコンテストで成果を発表する機会も設ける。

キャリア教育では、NTTe-City Laboを訪れる企業のリーダーや技術者、自治体関係者などとの交流機会を提供する。先端技術や社会課題に触れることで、生徒が情報工学や経済学、社会学など幅広い学問分野に関心を持ち、将来の進路を考えるきっかけをつくる。

eスポーツや都市農園で拠点を超えた交流

課外活動では、eスポーツと都市農園を通じて、生徒同士や地域住民との交流を促進する。

eスポーツについては、NTT東日本グループのNTTe-Sportsが、これまで培ってきた部活動支援などのノウハウを活用する。東京キャンパスにはゲーミングPCやネットワーク環境を備えた部屋を活用し、専門知識を持つ指導者による技能指導や、他校との練習試合などを支援する。

さらに、学期ごとに拠点を移動するドルトンX学園の特徴を踏まえ、異なる拠点にいても同じチームとして活動できる環境の構築を目指す。

一方、都市農園では、アプリやIoTセンサーを活用して野菜を栽培する「デジタル食農」を実践。生徒と地域住民が共同で農作業に取り組むことで、地域との交流を深める。

NTT東日本の佐野氏は、ドルトンX学園との連携を通じて、生徒と地域社会との接点を提供していく考えを示した。同社は今後も、地域課題の解決と次世代人材の育成を両立する教育支援に取り組む方針だ。