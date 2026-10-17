男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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最後の教育費

次男、大学4年生の秋…

とうとう…とうとう…我が家の教育費がフィナーレを迎えました!!

おめでとう、私達!!!

最初の習い事はスイミング。3歳でした。喘息だった長男の体力作りにと始めたのがきっかけです。それから次男もスイミングを始めて、くもん、塾、少林寺…多くはないけれどそれなりに習い事を続けていた小学生時代。中学～大学は湯水のように教育費がおサイフから出ていく恐ろしい日々でしたが、なんとか、なんとか大学卒業まで持っていくことができました!

浪人をしなかったことと、2人とも大学が自宅通学だったおかげで出費が押さえられたのはとても大きいです。これらは予測できないことですし、本人の希望があれば親も頑張るしかなかったので、まあ落ち着いてよかったです。正直、浪人してまで勉強を続けたいと思うような息子たちではなかった笑

教育費は、かけようと思えばいくらでもかけられるし、その逆も然り

というのが自分や周りの友人たちを見ての感想です。

どちらが正しくて、どちらが幸せか、だなんて何も決まりはないので、子どものやりたいように、親のやりたいように、気楽に子育できればいいなと思います。まあ…いろいろと悩みましたけどね!

さあこれから母ちゃんは第三の人生を謳歌させていただく!

息子たちはまだ家にいますが、大人同士仲良くやっていこうぜ!

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