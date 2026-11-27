新幹線での移動中、思いがけない出会いや、予想していなかった出来事に遭遇した経験はありませんか？ 目的地へ向かういつもの時間が、ふとしたきっかけで忘れられない思い出になることもあるかもしれません。

今回、マイナビニュース会員500名を対象に、「新幹線でのレアな体験」についてアンケートを行いました。その結果、新幹線を利用したことがある人の約4割が「新幹線で激レアだと感じた体験がある」と回答。寄せられたエピソードをもとに、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画にしました。乗車中などに起きた印象的な出来事をお届けします。

出張中、新幹線の駅でドクターイエローに遭遇! しかもその日は…?

今回の漫画に登場した「ドクターイエロー」に関して、以前はJR東海所属の編成とJR西日本所属の編成が1編成ずつ走っていました。2編成のうちJR東海所属の編成は2025年に引退しており、JR西日本所属の編成も2027年中に引退することが決まっています。

新幹線でのレアな体験の内容も複数回答で尋ねたところ、「車両・列車に関する体験」が35.5%、「他の乗客に関する体験」が28.0%、「車内での過ごし方に関する体験」が22.0%となりました。さまざまなエピソードの中に、あなた自身が経験したことや、いつか体験してみたい出来事はあるでしょうか？ 漫画を読みながら、ぜひ思い浮かべてみてください。