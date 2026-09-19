男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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大腸内視鏡検査(3)

今回のお話は、前回の「大腸内視鏡検査(2)」から続くお話です。人生初の大腸内視鏡検査を迎えるよしださんは…

「大腸内視鏡検査は下剤が大変だ」と聞いたことはないでしょうか。

文字通り、腸を空っぽにしないと検査が受けられないので、徹底的にスッキリさせる必要があるのです。そのための下剤２リットルを飲む日がやって来ました。

まず前日にも下剤を飲み、当日朝から約２時間かけてお腹を空にしていきます。

下剤を水で溶かすのですが、ここが大切！「冷たい水で作る！！！」

これのおかげで、下剤特有の味もわかりにくく飲みやすく、相当楽になりました。

冷たい水が苦にならない夏でよかった…

味は”塩気の多い梅ジュース”のようで、買わないけどギリギリ市販されてても理解できる、という味です。不味くて飲めない！ということはありませんでした。

飲み始めて１時間くらいするとトイレに行きたくなります。

そこで水のような便がシャーーー…と出ます。

なんか、こんな緩い便の時ってお腹が痛いから、とくに痛みもなくシャー…と出るのが不思議な感じ。そうやって何度もトイレに行くのですが、お腹が痛いわけじゃないので淡々と様子を見ていき、終了のサインが出るのを待ちます。

食事制限をきちんとしたこともあり、1.2リットル程度の下剤で完了することができました！

覚悟していた下剤ですが、前日のプレ下剤も含めてお腹が痛いシーンがどこにもない。味も思ったより普通で、たいして苦にならない。想像の何倍も楽でした！

10年ほど前に旦那が検査した時は下剤が錠剤だったのですが、これがまあなかなか大きいサイズで、飲むのに苦労していて大変でした。検査も進歩してるんですね…

というわけで後は検査するだけ！

検査本番は鎮静剤使用の予定です。さてどうなることやら？

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