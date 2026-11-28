男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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50代、第二の人生

「女性の幸福度が一番高いのは60代」という記事を読んだことがあります。

60代を前にして、まったくその通り!と思う所存であります。

若い頃は、だんだんと体力も気力も落ちていき、老いを実感するようになると想像していました。ですが実際50代になってみると

閉経して月のモノの煩わしさから解放される

子ども達は成人してほったらかしOK

ついでに旦那も私のことほったらかし

ありがたいことに体調もそんなに悪くない

そんな感じで、久しぶりに手に入れた自由を!謳歌しています。

お母さんが毎日晩ごはんを準備しなくてはならないって誰が決めた?もう大人だから各自でよろしく!と飛び回ってます。(普段は作ってます!)

遠征どころかちょっと夜に家を空けるだけであらゆる準備して気を使っていた頃に比べて、なんと楽になったことか。

ただ、年齢は重ねておりますのでいつまでこの生活が続くかはわかりません。

自分はもちろん、家族の健康あってこそです。

だからこそ今のうちに、楽しむぞーーー!!

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