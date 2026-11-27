マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年10月26日～11月8日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編第2位『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 2 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 悪党たちの後見人になりまして LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 怪力乱神～血に染まった本性～ Kim Tae Hyung(作画)・Madbird(脚色)・HANJUNG WOLYA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 9 会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 剣無極～時を遡りし者～ JP(脚色)・Jinhwan Park(作画)・Y.H.JANG(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『アオアシ』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『転生したらバーバリアンになった』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 ファンタジー・SF 2 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 3 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 4 永年雇用は可能でしょうか 梨川リサ , yokuu , 烏羽雨 講談社 ファンタジー・SF 5 再婚承認を要求します Alphatart, SUMPUL, HereLee LINEマンガ ファンタジー・SF 6 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 7 春の嵐とモンスター ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 8 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 9 王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！ ～聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～ おしばなお , 岡達英茉 , 先崎真琴 講談社 ファンタジー・SF 10 Re:blue 加瀬まつり 集英社 恋愛

1位は『暁のヨナ』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編5位にランクインした『再婚承認を要求します』。韓国初の大ヒットウェブ小説を原作とした「LINEマンガ」で独占配信中のウェブトゥーンで、10月30日から外伝が配信、11月からはディズニープラスで実写ドラマ(全10話)が配信されています。

“完璧な皇后”であるナビエが、側室・ラスタに心を奪われた皇帝・ソビエシュから一方的に「離婚」を突きつけられ深く傷つきながらも、凛然とした態度で西大国の王子・ハインリとの「再婚」を要求し、自らの意思で未来を切り開いていく大逆転劇を描いたロマンスファンタジー作品。不当な扱いを受けても動じることなく邁進する、気高く聡明なナビエの姿が大きな反響と共感を生んでいます。

さらに2027年にはTVアニメ化も決定。11月25日に最終話が配信されたばかりのドラマ版の振り返りにも、アニメの予習にも、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。