男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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教育費の落とし穴

次男の大学卒業を控え、とうとう教育費を終えた私達ですが、それなりに苦労がございました。振り返ってみると、学校に支払う学費はまだ教育費シミュレーションで想像することができました。が、「ここにこんな出費があったのか!」とヒーヒー言ってたのは、それとは別の「塾代」です。こちらは、恐ろしいことに天井知らずなのです…ある意味学費は値切ることもできないけどそれ以上もないポッキリ価格(?)と言ってもいい。

受験を控えると、なんとしても合格してほしいと思うのが親心。とはいえ、親にできることは応援と身の回りのお世話と、お金しかない。そんな時に…塾には補習だの個別だの、いろんなプランがあるんですよね。

塾の先生も合格させたいのは同じ。選ぶのはこちらだから断ることもできますが、正直金銭感覚もよくわからなくなっていたので、後悔がないようにやるか!と、えいっ!とお金を出してしまいました。

結果は～…第一志望には届かなかったのですが、まあ過ぎた話ですねえ。

子どもの教育費には「あれは必要だったのか?」という出費はいくつもありました。勢いで入った習い事や、本人に合わなかった塾とか。結果の伴わなかった集中補習とか。

それを無駄遣いと思うのは簡単なんですけど、当時は良かれと思ってたんですよね。それはやっぱり、子どもを応援したいという気持ちがあったからです。

とはいえ、イレギュラーな出費はやっぱりキツイので、別口で準備しておくべきだった!と今更ながらに思います。そしてやっぱり…大学受験は桁違いにお金がかかるよーーー!!まさに教育費のクライマックス、超盛り上がってんな!という日々でした。

なんとか過ぎて今はのんびり、春休みは家族で近所の温泉でも行こうか～なんて言ってます。お疲れ様です、私たち!

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