男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

精密検査はお早めに！

我が家はなにか不安があったらすぐに病院に行く家族です。

先日の大腸内視鏡(※第30回参照)も、これは何？と思ってから内視鏡を予約するまで3時間でした。もし治療の必要があるのなら、気づいた今が最速だ！急がなくちゃ！というポリシーです。

さて…長男の健康診断結果にバーンと光る「要精密検査」の文字。調べれば、20代で再検査になる人はめったにいないもよう…自覚症状は何もないので、長男本人はのほほんとしていますが、心配性の母は自分が知っている事例から最悪のパターンまで、いろいろと考えてしまいます。

こういう時、ネットはよろしくない！妙に病気に詳しくなって不安が増すばかり！

さらにAIはますますよろしくない！可能性はあるとはいえ最悪の方の答えばかり出してきて、そっちに意識が傾いてしまう！

どちらにしても検査するまで結果がわかるはずもないんだから、ただ待つだけで良かったんです。

そして精密検査はあっさり「異常なし」で終わりました。

何なら、長男は初体験のCTにちょっとワクワクしてたようです…

あのドキドキした1週間はなんだったんだ？？

しかし、今回は異常なしだから良かったのですが、放置している間に進行していた、なんて話は今まで何度も聞いてきました。

何が起こるかわかりませんので、病院へのフットワークはこれからも軽く！いきたいと思います。

その前に、フリーランスの私に会社の健康診断はございません。

まずは自分の健康を考えないと！

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!