男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

大腸内視鏡(4)

今回のお話は、前回の「大腸内視鏡検査(3)」から続くお話です。いざ、カメラへ……

さて、お腹もすっきり!あとは先生に任せて寝ていたら検査が終わるという日が来ました!

検査は鎮静剤を使用して、眠っている間に終わります。私はこの鎮静剤がよく効くので、胃カメラの時はまったく意識なく気づいたら終わってました。が、今回は…寝てない?意識があるぞ?なんとなくお腹に異物がある気もする!まさか効いてない、どうしよう!

…と、1人で焦ってたのですが時間は過ぎていたようで、気づいたら検査が終わってました。おしり穴パンツ恥ずかしいな～なんて思ってるヒマもなく、あっという間です。

結果は…異常なし!!

ポリープがあればその場で切除する予定でしたがそれもなく、ツルツルの大腸でございました。自分の大腸を画像で見るというなかなかない経験をして、これにて今回の検査は完了です。しばらくはお腹にガスがたまってる違和感があったけど、それも出してしまえばスッキリ。久しぶりに食べたいものを食べることもできました。

大腸や胃は直接カメラで検査することができる貴重な臓器です。専門の医師の目で見てもらう、こんなに頼れることはない!

食事制限はそれなりにがんばったけれど、この大腸内視鏡検査の過程で痛かったり、辛かったりしたことは私は何もなかった。

あまりにも楽だったので、旦那にも勧めてさっそく内視鏡検査をしてもらいました。

これでしばらくは安心です。やれやれ…

もうあんまり若くもないアラフィフですので

できる検査は積極的にやっていきたいと思います!

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!