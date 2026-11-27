「LINEマンガ」アプリにて、Studio No.9の人気ウェブトゥーン作品を対象にしたキャンペーン「Studio No.9 超神祭」が11月27日正午より開催されている。

人気作がお得に読める「Studio No.9 超神祭」

同キャンペーンは、12月21日から「Studio No.9」による新作ウェブトゥーンが世界同時配信となることを記念したもの。11月27日からは、同社のウェブトゥーン『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』が100時間限定で先読み有料話を除く全話を無料公開中。

さらに12月3日正午より、『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』が100時間限定で先読み有料話を除く全話無料公開。その他のStudio No.9をお得に読むことができるキャンペーンだ。

『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』100時間限定全話無料

『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』の先読み有料話を除く全話が、100時間限定で無料公開。期間は12月1日15:59まで。

あらすじ

異界からの脅威に対抗する超人的存在・プレイヤー。イジメられっ子の主人公・有明透晴は、既存の金・銀・銅のどれでもない、“虹”ランクのプレイヤーに選ばれる。血液を自在に操るスキルを手に入れ、生活も立場も一変。戦い続ける日々の中、徐々に世界を救う存在・“救世主”としての頭角をあらわしていく。気鋭の制作チーム『Studio No.9』が放つ、現代バトルファンタジー！

『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』100時間限定全話無料

12月3日12:00～12月7日15:59まで、『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』の先読み有料話を除く全話が、100時間限定で無料公開。

あらすじ

高い身体能力と特殊能力を併せ持つ“超越者”が存在する世界。いじめに耐える日々を送っていた落ちこぼれ超越者・神凪湊は、とある事件により追い詰められるが、死の淵で覚醒。彼の中に、かつて世界滅亡の脅威を退けた伝説の超越者、“始祖”たちが宿り、人生が変わり始める。大ヒット作『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』原作・江藤俊司による最新作！

「Studio No.9 超神祭」は、11月27日12:00～12月20日 23:59まで開催。12月21日の新作に関する続報は、12月中旬に公開される。