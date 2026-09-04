男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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大腸内視鏡検査(2)

今回のお話は、前回の「大腸内視鏡検査(1)」から続くお話です。人生初の大腸内視鏡検査を迎えるよしださんは…

大腸内視鏡検査にはいろいろと準備が必要です。

腸がからっぽじゃないと、検査しても肝心の腸が見えないからです。

というわけで早めの3日前から食事制限に入りました。

が…いかに自分がふだん何も考えずに食事しているのか思い知らされる制限内容…。わかるんです、繊維質や脂は腸に残るのでカット、揚げ物ダメ野菜もダメ豆なんてもってのほか。

食べていいものは

食パン、でも耳は残してね、マーガリン＆ジャムは控えてね

うどん、でもネギ乗せちゃダメよ

ごはん、海苔があるからふりかけが使えない！

トッピングできない！！めちゃくちゃ不便！

というわけで手っ取り早いバナナばかり食べてました。病院からもらった好ましい食べ物リストになぜか『メロンパン』があったので、ふだんあまり食べないけどメロンパンにも大変お世話になりました。

ここを徹底しておくと、当日の下剤も早く終わるし、何より検査の精度が上がるはずだ！とがんばりました。ケーキだけは食べちゃいましたが…イチゴなしで泣

次はいよいよ検査当日

苦しいと噂の下剤2リットルはどうなるのか？

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