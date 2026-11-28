「妹の携帯の画面が見えたとき……」アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が19日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。リスナーの“笑える怖い話”におののいた。

フリー素材の家族写真を待ち受けにする妹 その理由とは……

この日の放送では、リスナーの“笑える怖い話”を募集。「ふと妹の携帯の画面が見えたとき、待ち受け画面が“フリー素材の家族写真”だった」というリスナーからのメールを紹介した。理由が気になったリスナーが、妹に聞いてみたところ「家族のために働こう! と思えるから」と返されたそう。

メールが「ちなみに、妹はまだ独身です」で締めくくられると、これに吉田は「は……? ちょっと待ってください」「えっ? 怖っ……」と困惑気味につぶやきつつ、「おそらく妹さん的には、“母親”ってことなのかな? 映っているお子さんのために、私は働かなきゃ! っていうモチベーション」と想像。“架空の家族”を励みに仕事を頑張っているという強烈なエピソードに「すごいね。ちょっとド級が来たね(笑)。なかなかなのが来たね。今、僕は笑えているんでしょうか……?」と苦笑しきりだった。