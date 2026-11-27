「通常60万円くらいかかるところ、半額にしてもらっていた」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が19日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。ある手術をめぐるエピソードに「怖ぇ!」と声を上げた。

吉田仁人

視力が悪い吉田仁人、ICL手術に興味もアイドルならではの悩みを告白

この日の放送では、リスナーの“笑える怖い話”を紹介。あるリスナーは、ICL(眼内コンタクトレンズ)手術を受けた友人について、「費用が通常60万円くらいかかるところ、半額にしてもらっていた。理由を聞くと、“片目はベテランの先生、片目は新人の先生”が手術することが半額の条件だったそう」と告白。「その条件をのんだ友人の度胸が怖くなった。ICLの手術をすること自体が怖いのに、左右で違う先生が手術することで、技術の差が出て何かしらの影響が出る気がする。私なら、お金を貯めて定価でやってもらいたい」と心配を打ち明けた。

友人の決断に「すごっ!」「怖ぇ!」と本音をもらした吉田は「もちろん安全だと思うよ。一応ってことだと思うんだけど。なかなか勇気あるね」とビックリ。実は、自身も視力が悪く、日常的にコンタクトレンズやメガネを使用しており、「レーシックの時代から、“やったら? ”って言われるけど……怖いです(笑)! ちょっとさすがに勇気ないね」と吐露。「全部見えるのうらやましい。何にも見えないんだから。目も乾燥するし、ボヤけるし」とこぼしながら、「ICLなぁ。やったらいいんだろうけどなぁ」と悩ましげに語った。

また、術後一週間ほどは、光をまぶしく感じることがあるため、「俺は、お正月にやってもらうしかない。いや、わかんない……無理だな。タイミングもないしな」と照明が多いライブや撮影が心配な様子。さらに「俺、メガネ好きなんだよ。まだ度が入ってるから、免罪符みたいになってるけど。常時、伊達メガネはちょっとなんかなと思うし……」と手術を受けない理由を明かしつつ、「(手術は)ちょっと怖え～な。でも、いいよなぁ。メガネかけなくても目が見えるってうらやましいよな」と葛藤していた。