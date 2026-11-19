「ええっ!? と思わせるのが申し訳ないみたいなところで、話してなかったんだけど」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が12日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。2～3年前から悩んでいるという“症状”を打ち明けた。

吉田仁人

つらい症状の中でも嬉しいでき事も「いい男の証じゃん」

これまでの放送で時折、「イテテ……」とつぶやいていた吉田。「やっぱり心配させるとか、ええっ!? と思わせるのが申し訳ないみたいなところで。いつも話してなかったんだけど」と前置きしながら、「僕、腰痛持ちなんですね。最近、結構酷使したんで、腰が痛いんですよ」と告白。吉田のつらそうな様子に、周囲も心配していたようで、「共演者の方が、整体師さんを教えてくださったり。ツアーに帯同してくださるスポーツトレーナーさんを、もう一回集めてくださったり」と明かした。

鍼やマッサージ、温熱療法など、さまざまな方法を試した結果、「動くようになった」ものの「いまだできない動きがあって……。靴下履けない」と吐露。痛みでかがむことができないため、心配した衣装スタッフに「履かせてあげましょうか? おじいちゃんの方はできないから、履かせてあげたことありますよ」と言われてしまい、「俺、おじいちゃんと同じ状況!? 本当にヤバいわと思って(笑)。26歳で靴下履けないのは、おじいちゃんと同じって言われてハッとして……」と苦笑した。

一方で、うれしかった出来事も。整体師やトレーナーに「めっちゃいい筋肉してる」と褒められたそうで、「僕のことを知らない整体師の方にも、“格闘技されてます? ”って言われて。“めっちゃいい筋肉してますよ。これはすごくいい”みたいな」「俺、いい筋肉してんだ～ってちょっとホクホクして」とニヤリ。「いい筋肉って、いい男の証じゃん。今後、おじいちゃんになる前に靴下が履けなくなるのも嫌だからさ。ちゃんとジム通おうと思う」と明るく意気込んだ。

多少は動けるようになったが、「今も全快ではない」という吉田。実は、お辞儀もつらいようで、「90度を目指して、いつもちゃんとお辞儀してるのよ。礼儀は大事なんだから」としつつ、「90度のちゃんとしたお辞儀をしたいんだけど、できない」と悔しげ。最近は、「ひざを曲げて“シンデレラお辞儀”をしてる」と明かし、「首だけコテンって(笑)。真っ直ぐ首を下げるのも痛いから。ひざだけ曲げるっていうお辞儀してるから、それはご容赦ください」と釈明して締めくくっていた。