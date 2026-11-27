電車を待つ列の先頭に並ぶと、自分が“切り込み隊長”になったかのような気分になる24歳女性。後ろに並ぶ人たちが一人でも多く座れるよう、電車が到着した瞬間から車内の状況を確認し、扉が開く時に備えているという。22日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介された女性リスナーの投稿に、安住紳一郎アナウンサーも大いに共感。自身がかつて経験した新幹線の自由席争奪戦を語り始めると、トークは思わぬ方向へと展開していった。

安住紳一郎アナウンサー

電車の列の先頭に立つと芽生える「謎の正義感」

この日のメッセージテーマは「ついついやっちゃうこと」。神奈川県横浜市の24歳女性から、電車に乗る際の自身の行動について、ユニークな投稿が寄せられた。

「仕事柄、電車に乗る機会が多いのですが、電車で整列位置に先頭で並んだ時に、自分が切り込み隊長になったかのように謎の正義感を持ち、意気込んでしまいます」

女性には、ホームで電車を待つ際、どの列に並ぶかを決めるための独自の基準があるという。

「私自身もホーム上で整列する際、スムーズに乗ってくれそうな雰囲気があると思った人の後ろに並ぶ癖があるからかと思います」

自分自身が前に並ぶ人に期待しているからこそ、いざ自分が列の先頭に立つと、今度は後ろに並ぶ人たちのために頑張らなければならないという気持ちになるようだ。

「後ろに並んでる人が1人でも多く座れるように。でも、降りる人が降り切るまで待つ、モラルは守る」

そんなことを心の中で思いながら、電車の到着を待っているという。

「責任感があるね」と反応した安住アナ。女性の投稿は、電車がホームに到着してからの具体的な行動へと続いた。

「扉が開いたら試合開始」 乗車前から始まる脳内シミュレーション

「電車が目の前に到着した時には、まず扉が開く前に空席の位置と降りる人と立っている人の位置を、動きながらも確認します」

電車が到着してから扉が開くまでのわずかな時間に、空席がどこにあるのか、どこから人が降りてくるのか、車内に立っている人はどのあたりにいるのかを確認。後ろに並ぶ人たちのことも考えながら、乗車に備えているそうだ。

そして、「扉が開いたら試合開始」。女性にとっては、自分自身が座れるかどうかだけが重要なのではない。

「後ろに並んでいた人も座れているのを見ると、よし! 自分やった! と達成感に浸ります」

しかし、通勤の段階からこれだけの力を注いでいるため、職場では思わぬ影響も出ているようで、「こんなことを乗るたびにしているものですから、余計な力を使ってしまい、オフィスではほどほどやってます」と締めくくった。

女性の投稿にスタジオは笑いに包まれ、安住アナは「すごくいい。いや、わかるね」と大いに共感した。

車の右折待ちでも感じる“先頭の使命感”

安住アナも、どうしても電車で座りたい時には、前に並んでいる人たちの動きが気になるという。

「特に席どうしても座りたい時は、前の人たちが素早く他のドアのチームよりも動いてくれるとね、効率が良くて後ろの人まで席回ってくるから、前の人に頑張ってほしいなと思いながらね」

一方で、列の先頭にいる人からすれば、そこまで気を使う必要はないという考え方もあると理解を示した。また、自身が似たような使命感を覚えるのは、車を運転していて信号待ちの先頭にいる時だという。

特に右折の矢印信号が出る交差点では、後ろに並ぶ車がなるべく多く右折できるようにと考えてしまうそうで、「ゴー! ゴー! ゴー! ゴー! ゴー!」「特殊部隊のネイビーシールズみたいな感じでね」と、気持ちが高ぶる様子を再現した。ただし、慎重に交通状況と安全を確認してから進むことが正しいと自ら補足し、「あんまりやりすぎると良くないけれど」とも付け加えた。

新幹線の自由席をめぐり「右組と左組の戦いになるから」

さらに、安住アナのトークは新幹線の自由席へと発展。繁忙期などで指定席が埋まっており、どうしても自由席に座りたいという状況について、「私もしばらく戦った時期ありますからね」と振り返った。

指定席がすべて埋まっている場合、品川駅から乗車して座るのは難しいため、東京駅に少し早めに行って並ぶことになるという安住アナ。しかし、新幹線の1車両には出入り口が二つあるため、「右組と左組の戦いになるから」と、独自の見解を示した。

「前の方で陣取ってる人たちがなるべく素早く乗って、車両の真ん中の方まで進んでね」

さらに、車両の中央まで進むことで、自分たちの後ろに並んでいた人たちも次々と入りやすくなると説明。まるで一つのチームとして行動するかのような安住アナの話に、スタジオからは笑いが起こった。

もちろん、実際には一糸乱れぬ動きができるわけではない。安住アナにとって気がかりなのは、列の先頭付近に並んでいた人が乗車に慣れていない場合だという。乗車してすぐ、大きなスーツケースをどこに置くべきか迷い、その場で立ち止まってしまうと、後ろに並ぶ人たちが座れる可能性も低くなる。そんな状況を想像した安住アナは「万事休す!」と嘆き、「2号車前扉! 万事休す! みたいな」と語った。

山崎育三郎の前でも披露したミュージカル「自由席への道」

そして、安住アナは、新幹線の自由席をめぐって、かつてミュージカルまで作ったことがあると明かした。しかも、そのミュージカルを俳優の山崎育三郎の前で歌ったこともあるという。題材にしたのは、ミュージカル『レ・ミゼラブル』。自由を勝ち取ろうとする歌をもとに、安住アナが独自に考えたのが「自由席への道」だった。

自由席に座れるかどうかは列の前方にいる人たちの動きにかかっているという思いや、東京駅から乗車しても品川駅からさらに人が乗ってくること、名古屋まで移動するためにどうしても座りたいという切実な心境などを、ミュージカルに盛り込んだという。

「さぁ、座ろう! 私たちが座れるかどうかは前の人たちにかかっています! なるべく素早く乗り、車両の中央まで進んてください! 品川からも人が来ます! 私は名古屋まで行きます! 同じ料金で座れる人と座れない人がいます! それが自由席への道～♪」

自由席ならではの事情まで歌にしたという安住アナ。中澤有美子アナウンサーも、思い出しながら「素晴らしいですね」と笑っていた。

電車を待つ列の先頭に並ぶと、後ろの人たちのために頑張ろうという気持ちが芽生える24歳女性。そんな女性の投稿に共感した安住アナのトークは、右折待ちの車から新幹線の自由席争奪戦、さらにはミュージカルにまで発展していった。