5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が19日、都内で行われた「美的ベストビューティウーマン／美的ベストビューティマン贈賞式」に出席した。

M!LK 佐野勇斗

『美的ベストビューティマン』史上初のグループ受賞「僕らそんな美しいことしたかな?」

美容誌『美的』(小学館)は、今年で創刊25周年を迎えたことを記念し、東京ミッドタウン日比谷を舞台にした過去最大級のBeautyイベント「美的祭 in 東京ミッドタウン日比谷」を開催。本祭典の開幕を飾るオープニングセレモニーとして、その年最も輝いている人を称える「美的ベストビューティウーマン／美的ベストビューティマン贈賞式」を開催した。

「老若男女が口ずさむ数々の大ヒット曲を生み出し、今年1年で一番日本を元気にしたアイドル」として、M!LKが同賞(美的ベストビューティマン)史上初となるグループでの受賞を果たしたが、トロフィーを受け取った佐野は「グループとして初の受賞ということでとても驚いています」と喜びを語りつつ、「僕らそんな美しいことしたかな? とは思ってはいるんですけど(笑)。美しいと思っていただいたからいただけた賞ということで、とても嬉しく思っております。来年はもっと美しさを極められるように、僕ら5人で頑張っていこうかなと思います」と謙遜交じりに抱負を述べた。

トークセッションでは、メンバー5人の“美”や“こだわり”に関する質問が飛び、「一番美容が好きなメンバー」と問われると「黄色のリーダー、吉田仁人ですね」と即答し、「彼はライブで地方に行く時も、自分のこだわりの美容アイテムやバスソルトを持ってきてホテルの時間を楽しんでいて、肌もすごくきれいです」と明かした。

続いて「自分を見せるのが一番上手いメンバー」には「白色の山中柔太朗ですね」と答え、「M!LKの衣装も担当していますし、昔からEBiDAN内でも『おしゃれな奴がいる』と有名だったので、見せることやファッションで行ったら山中柔太朗ですね」とコメント。「継続することが得意なメンバー」には「赤色の最年少、曽野舜太」と回答し、「彼は気象予報士の勉強をしていますし、ありがたいことにメンバー全員すごく忙しくさせてもらっているんですけど、15分の空き時間があったらみんな爆睡しているのに、舜太だけはずっと勉強しているので、やっぱりすごいなって思いなすね」と努力家な一面を称えた。

また、「一番朝ご飯にこだわっているメンバー」という質問には「青色の塩﨑太智でございます! 朝ご飯にバナナやフィナンシェなど、本当にこだわりが強い」としっかり全員分のエピソードを披露し、深いメンバー愛を見せた。

さらに、今年のM!LKの活動を漢字一文字で表す企画では「星」と発表。その理由について「僕らスターダストプロモーションなので、“スター”といえば星。それに星は五角(形)なので、メンバー5人にもかかっています」と説明した。

最後にメッセージを求められた佐野は「僕たちM!LKは今年13年目を迎えますが、美的さんと同じように素敵な年の重ね方をして、皆さまに愛されるグループになっていきたいと思います」と力強く語った。

『2026 美的ベストビューティーウーマン』は女優の橋本環奈が受賞した。