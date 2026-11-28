今年9月に父を亡くし、身近な家族の葬儀を経験して「分からないことだらけで」と振り返ったお笑い芸人の岡野陽一。26日に放送されたTBSラジオのラジオ番組『岡野陽一の肉の塊』(毎週木曜23:00～23:30)では、津軽地方出身のリスナーから届いたメールをきっかけに、地域によって異なる葬儀の風習に驚く場面があった。

岡野陽一

本通夜や告別式の前に火葬する風習

前週の放送で、今年9月に父親が亡くなっていたことを明かした岡野。生まれてから一度も怒られた記憶がないという父の人柄や、生前の思い出、亡き父への思いから四十九日までプライベートでのギャンブルを控えていたことなどを語っていた。

そんな岡野のもとに、葬儀にまつわるメールが届いた。

「葬儀に関してですが、地域差がかなりあります」

津軽地方で生まれ育ったというリスナーは、地元の葬儀の風習について、「僕が生まれ育った津軽地方の葬儀は、本通夜、告別式の前に火葬します」と説明。

この内容に、岡野は「えっ、そんなことあんの?」と驚いた。

リスナーによると、初日に近親者のみで仮通夜を執り行い、翌日に火葬。その後、本通夜や告別式を行うという。

「お骨になってから本通夜や告別式が行われます」

さらに、四十九日の法要についても、本来の日程より前倒しして行う「取越法要」の風習があることを紹介。「もしかすると、岡野さんが参列した葬儀も特殊な事情があるのかもしれませんよ」とつづっていた。

「こんなね、身近なのが初めてだったんで」

地元とは異なる葬儀の流れを知った岡野は、「はあ、なるほど。こんなの聞いたことないですね」と驚き、「火葬の順番とかも全然違うってことなんですかね」と思いを巡らせた。そして、今回、父の葬儀を経験したことで、初めて知ったことも多かったそう。

「これでも本当、僕も今回多分、まあ、おじいちゃんとかはありましたけど、こんなね、身近なのが初めてだったんで、分からないことだらけで」

これまで祖父の葬儀などを経験してきたものの、父を亡くしたことで、改めて葬儀について知らなかったことが多いと実感したという岡野。

自身が経験した葬儀にも地域特有の風習があった可能性を考え、「ちょっと聞いときますね、これは」と話す場面も。

地元の風習を教えてくれたリスナーに、「ありがとうございます。参考になりますね。こうやって勉強になります」と感謝していた。