「“急に何もなくなるときが来るんだ”っていうことに気づいてしまった」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が12日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。ブレイク後に“落ち込んでしまった”理由を語った。

吉田仁人

「ペースについていけなかった」2026年序盤 現在は「すごく華やかに、すごくのびやかにやれている」

「イイじゃん」のヒットが大ブレイクのきっかけとなったM!LK。昨年は、「日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞し、「NHK紅白歌合戦」への初出場も果たすなど、“飛躍の年”となった。さらに、今年は、「好きすぎて滅!」がストリーミング累積再生数3億回を突破する大ヒット。吉田は、「『イイじゃん』で、すげー!って思ってたんだよ。それを、『好きすぎて滅!』がブワーッて」「とんでもないことになっちゃって。もうビックリしちゃったね。これはすごいなって思った」と驚きを振り返った。

一方で、「M!LKがどんどん認知されすぎて……逆に僕は、2026年の頭らへんは、もうひどく落ち込む時期だった」と正直な気持ちを告白。「10何年活動してきて、ようやくいろんなテレビ番組だったり、年末稼働がミチミチに入ってさ。なんで落ち込むの? って思うじゃん?」と語りつつ、「10何年やってきて、急にいろんな人に知ってもらえて、いろんな番組に出れたってことは、急に何もなくなるときが来るんだっていうことに気づいてしまった」と、漠然とした不安を明かした。

さらに、「自分が知ってたM!LKの範疇を超えた反響が……パッとポーズを1個しただけで、それまでは“おお～! ”ぐらいだったのが、“うわー!! ”ってなる感じが。え? え? え? みたいな。なんか怖くなっちゃって」と反響の変化に戸惑いもあった様子。そのため、M!LKを“遠い存在”に感じてしまったようで、「“M!LKが遠い”って言っていた。リーダー乗り遅れですよ(笑)」と自嘲しながら、「孤独感もあったし、そのペースについて行けなかった」と当時の葛藤を吐露した。

続けて、「そのペースについて行けなくなったときに、一番つらいのは自分だってことがわかった」と話した吉田。その後は、「もう一回グッと気持ちを締め直して、“頑張るぞ! ”って思った」そうで、「現在は、すごく華やかに、すごくのびやかにやれているなって思う」と自負。落ち込んだり、不安に思うことがあったものの、最近は、「のびのびしてる」「楽しそうだね」と言われることが多くなったといい、「ひたすらにありがたい」とブレイクした現状に感謝していた。