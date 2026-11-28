北海道・小樽で転倒して足を負傷し、帰京後に病院を訪れることに。軽くテーピングをしてもらうつもりだったが、別室に案内され、麻酔を打たれると、小学生時代のある記憶がよみがえってきた――。お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、26日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』で、思わぬ治療体験を振り返った。

村上

小学生時代の「人生で一番痛かったこと」がよみがえる

北海道・小樽でのライブを終え、打ち上げなどを楽しんだ村上。しかし、雪で滑って転倒し、足を負傷してしまった。翌日はなんとか自力で移動できる状態だったものの、足が腫れていたため、東京に戻ってから病院を受診しようと考えたという。

帰京した日は祝日だったこともあり、複数の病院に電話をかけるも、すぐには診てもらえず。仕事の都合もあって、ようやく受診できたのは放送前日だった。レントゲン検査を受けたところ、骨の位置が少しずれているため、正常な位置に戻してから固定する必要があると説明された村上。

仕事前に軽くテーピングをしてもらう程度のつもりで訪れていたが、カーテンで仕切られた場所に案内され、麻酔を打つと言われたことで、次第に不安が募っていった。麻酔が効くまで一人で待っている間に思い出したのは、小学生時代の出来事。当時、左足首を複雑骨折し、脱臼もしていたという村上は、骨の位置を戻す処置を受けたことがあった。

「それが今までの人生で一番痛かったことなんですよ」と振り返り、当時は大泣きしたことを告白。これから同じような処置を受けるのではないかと、恐怖を感じ始めた。

白衣がパンパンの2人が登場

しかし、しばらく待っても誰も来ない。看護師が固定するための準備を始めたこともあり、村上は、もしかするとすでに処置が終わっているのではないかと思い始めた。そんな時、現れたのが「海賊みたいなやつが2人」。筋骨隆々とした体格の2人を、村上は漫画『ONE PIECE』に登場するジーザス・バージェスに例え、白衣がパンパンになるほどの体つきだったと説明した。

そのうちの一人が「やる時は『やる』って言うので」と口にしたことで、いよいよ覚悟を決めた村上。実際に処置が始まると、麻酔を打った時の痛みなど気にならなくなるほどの激痛だったという。「めちゃくちゃ痛くて」と涙を流しながらもなんとか処置を終えた村上だったが、しばらくすると、説明された通りに痛みが引いていったそう。その日の仕事では漫才もできたといい、処置をしてくれた人たちの技術に感心していた。

2人の体格が気になり、話を聞いてみると…

その後、テーピングをしてもらいながら、2人の立派な体格が気になった村上は、アメリカンフットボールや柔道などの経験者なのかと尋ねてみた。すると、返ってきた答えは、バレーボールとサッカー。さらに、2人は兄弟だったことも判明したという。

同じ職場に勤める筋骨隆々とした兄弟との思わぬ出会いに、相方の野田クリスタルも興味津々。村上は、痛みに耐えた治療の一部始終を、ユーモアを交えながら語っていた。