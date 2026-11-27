「ちょっと怖い話でいい?」――。かつて毎日のように一緒に過ごしていた仲間から、突然届いたLINE。その一言だけで、何が起きたのか分かってしまったという。元BiSHのモモコグミカンパニーが、25日に配信されたTBS Podcast『モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ』で、セントチヒロ・チッチの引っ越しを巡る驚きのエピソードを明かした。

モモコグミカンパニー

引っ越し先に残されていた一つの書類

番組には、チッチが引っ越した部屋が、モモコが以前住んでいた部屋だったという話を別の番組で知ったリスナーから、「そんなことあるんですか? その辺のエピソード詳しく盗み聞きしたいです」とメッセージが寄せられた。

チッチ本人が公にするまでは、自分から積極的に話すことはなかったというモモコ。SNSを通じてチッチがこのエピソードを明かしたことを知り、当時の出来事を振り返った。

モモコがその部屋を離れたのは、隣室からの騒音が気になったことがきっかけだった。しかし、モモコが引っ越した際、隣室の住人も引っ越していたことが分かったという。その後、しばらく空室だったとみられるその部屋に、偶然にもチッチが入居した。

モモコは郵便物の転送手続きも済ませていたが、部屋の設備などに関する説明書をまとめた冊子の中に、自身の書類を一つ残してしまっていたという。

普段から自分が住んでいる場所を人に明かすことは少なく、元メンバー同士で集まっても、どこに住んでいるかを話すことはほとんどないというモモコ。そんなある日、チッチからLINEが届いた。

「ちょっと怖い話でいい?」

まだ具体的な内容を何も聞いていなかったが、モモコには心当たりがあったという。

「それでもう分かったの、私。すごくないですか?」

以前、メンバーで集まった際、チッチが引っ越しについて話していたことを覚えていたモモコ。直感が働き、以前自分が住んでいた部屋に住んでいるのではないかと尋ねると、チッチもなぜ分かったのかと驚いたそうだ。

「そういうテレパシーみたいな感じだったんですけど」

その話を聞いたとき、モモコが真っ先に思ったのは、「家、この世に何個あると思ってんねん」ということだった。数え切れないほどの物件がある中で、かつてのグループの仲間が偶然にも同じ部屋を選んだことに、「偶然がすぎるから、怖いなあとは思ったんですけど、まあまあまあ、そういうこともあり得るかと思ってて」と振り返った。

チッチに申し訳なさを感じた理由

一方、モモコが気にしていたのは、新生活を始めるチッチの気持ちだった。引っ越しには、新しい場所に住むことで気分を変えたいという思いもある。そんなときに、以前の住人が知り合いだったと分かれば、かえって落ち着かないのではないかと考えたという。

「安らげないんじゃないかなって思って、ごめんねって思って」

すでに引っ越しが決まっていることもあり、自分が費用を負担した方がいいのではないかと思うほど、申し訳なさを感じていたそうだ。ところが、チッチから返ってきたのは「嬉しい」という言葉だった。

知らない人が以前住んでいた部屋よりも嬉しいというチッチに対し、モモコは「その感覚がね、私の真逆かもしれないね」と率直な思いを口にした。自分のプライベートな空間を大切にするモモコにとっては、すぐには理解できない感覚だったという。

その一方で、チッチについては「すごい人が好きな人なのね。優しいし、人情深い人だから」と、その人柄を語った。

解散後も続くBiSHメンバーの不思議なつながり

今回の出来事を通じて、モモコはグループ時代にも似たような経験が何度もあったことを思い出したという。

「BiSHメンバーって、そういうのあるんですよ。言わずとも分かるとか」

グループとして活動していた頃は、言葉にしなくても互いの考えていることが分かる瞬間が多かった。解散し、毎日一緒に過ごすことがなくなった今も、その感覚が残っていた。

「怖い話あるって言われただけで分かっちゃうって。まだあるんだなっていう」

さらに、「そういう絆と言っていいのか、呪いと言っていいのか、何なのかちょっと分からないんですけど」と言いながら、不思議なつながりについて語った。

毎日一緒にいなくても、頻繁に情報を共有していなくても、なんとなく相手のことが分かる。最後には、チッチが同じ部屋に住むことを喜んでくれたことについて、「嬉しいって言ってくれて私嬉しかったです。ありがとう。部屋も喜んでるね、チッチの方が絶対にいいからね」と感謝を伝えていた。