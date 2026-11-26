お笑いコンビ・どきどきキャンプの佐藤満春が、ニッポン放送のビデオポッドキャスト番組『Looopでんき presents 佐藤満春・富田鈴花の2人におまかせ』(毎週火曜18:00～)に出演。後輩との食事の際に受けた心遣いについて明かした。

富田鈴花

“おごり・おごられ”先輩に毎回ごちそうしてもらうと、次は誘いづらくなる?

プライベートでも喫茶店に行くことがあるという佐藤と富田。普段は佐藤がごちそうしてくれるそうだが、富田は先輩との食事をめぐり、気になっていることがあるという。先輩と食事に行くと全額支払ってくれる人もいるとし、「次、一緒に行くときに気を使いません?」と問いかけた。

佐藤は、富田と自身の年齢差を考えると自分が支払うほうが自然だという考えを示しつつ、富田と同じく元日向坂46の潮紗理菜、丹生明里と喫茶店に行った際のエピソードを披露。自身がよく行くという喫茶店に、2人と足を運んだ佐藤。初回は佐藤が全員分の会計を済ませたそうだが、2回目に訪れた際には、2人がある作戦を立てていたという。

毎回ごちそうしてもらっていると、次に誘いづらくなると考えた2人は、自分たちの会計分のお金をあらかじめ封筒に入れ、それを佐藤に渡したそう。これまでとは違った形でお金を渡された佐藤は、「封筒だと返しにくい」と当時を振り返った。

富田自身も後輩と食事に行けばごちそうする立場だそうだが、後輩の立場だと、ありがたい半面、毎回だと申し訳なく感じることもあるとし、双方の気持ちが分かるからこその難しさを語っていた。