「こんなにたくさん……?」。そんな心の声が聞こえてきそうな表情だった。TOKYO MXドラマ『溺愛 ～実は、最強ヒーロー～ 』(毎週金曜23:00～)で、連続ドラマ初主演を務めるM!LKの吉田仁人。先日、同作の合同取材に参加した際、印象的な光景を目にした。

通常、こうした合同取材では、2～5媒体程度で記者の数も2～5人ほど。しかし、この日は約20人もの記者が集まっており、どちらかと言えば会見に近い人数だ。

取材場所に現れた吉田は、その人数に驚いた様子で、戸惑いとも取れるようなどこか不思議そうな表情を浮かべていた。

現在、M!LKは「イイじゃん」のヒットをきっかけに人気を拡大。2025年末には『NHK紅白歌合戦』への初出場を果たすなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している。そんなグループのリーダーであり、今回が連続ドラマ初主演となる吉田の取材に多くの記者が集まるのも、不思議なことではない。

それでも、吉田本人にとっては少し意外な光景だったのだろうか。その反応が妙に印象に残っていた。

取材から数日たったある日、吉田がパーソナリティーを務める文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』を聴いていると、偶然にもこの日の取材について話していた。

「合同取材というのがあって、(中略)『ボイスレコーダーとメモ帳を持って、(お話しを)聞きます』というのはなんとなく聞いていて。ドアが開いたら、20人くらいの人が僕が座るであろう椅子のほうを向いて構えているのを見て、『こんなに合同なんだ』と(笑)。2～4社くらいだと思ったら、結構ドッといるなと思ったらめっちゃオドオドしてしまった」

「主演って、僕が知っている撮影の現場だけでもすごいできた人たちがやるなと思っていたけど、こういう自分が知らないところでも合同取材とかもしているんだなと。結構ドキドキするのよ。時間は限られているから、なるべく多く答えたほうがいいし、何を聞かれても答えられたほうがいいから、結構汗ばむね(笑)」

そこで語られた心境に触れ、あのときの表情が少し理解できた気がした。人気グループのリーダーとして多忙な日々を送り、俳優としても主演という新たなステージに立つ。それでも、自分を取り巻く現在の状況を決して当たり前のこととは捉えていない。そんな吉田の感覚が、取材会場での何げない反応にも表れていたのかもしれない。

もちろん、印象に残ったのは取材前の表情だけではない。いざ取材が始まると、吉田の受け答えは実に明快。質問の意図を的確に捉え、聞かれたことに対して、自分の言葉でわかりやすく答えていく。必要以上に飾ることもなく、かといって淡泊なわけではない。言葉の選び方や話の組み立て方から、頭の回転の速さと品が感じられた。

その一方で、会見の途中には、自ら記者を指名して進行してしまうお茶目な素顔も。取材される側でありながら、思わず場を回してしまう姿に、吉田らしい人としての魅力が垣間見えた。

こうした自然体の振る舞いは、以前、『トイ・ストーリー5』で同じM!LKの佐野勇斗を取材したときにも感じたものだった。佐野もまた、俳優として数々の話題作に出演し、華やかな世界の第一線で活躍している。しかし、実際に話してみると、タレントとしてのオーラを感じさせながらも、驚くほど親しみやすい。取材後には丁寧に頭を下げて、スタッフにお礼を言いながら退席する姿には、好感しかなかった。

今回の吉田の取材でも、それに近い感覚を覚えた。人気者であることを必要以上に意識させず、取材相手の目をしっかりと見て、“会話”をする。もちろん、2人の個性や話し方は異なるが、その飾らず謙虚な姿勢には共通するものがあるように思う。

そして今回、そんな吉田にどうしても聞いてみたいことがあった。それが、仕事に対する向き合い方だ。M!LKのリーダーとしてグループを支えながら、個人では俳優、ラジオパーソナリティー、さらにはソロアーティストとしても活動。さまざまな現場を行き来する多忙な日々の中で、吉田は何を大切にしているのか――。

連続ドラマ初主演という節目を迎えた今だからこそ、その言葉を聞いてみたかった。10月25日に掲載したインタビューで吉田の“仕事観”を聞いてみたので、ぜひ吉田の言葉に触れてみてほしい。

最後に。

今回の取材を通して感じたのは、華やかな活躍の裏側にある、吉田の地に足のついた姿勢だった。約20人の記者を前に見せた少し戸惑った表情も、質問に一つひとつ丁寧に答える姿も、場を和ませるお茶目な一面も。どれもM!LKのリーダーとして活躍する吉田仁人の魅力を感じさせるものだった。

そんな吉田が、初主演ドラマでどのような表情を見せるか。これからの放送もますます楽しみだ。

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