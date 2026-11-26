「祖母が98歳のおばあちゃんを訪ねたとき……」――アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が19日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。リスナーから寄せられた“笑える怖い話”に戸惑う様子を見せた。

吉田仁人

リスナーから寄せられた「笑える怖い話」

この日の放送では、「笑える怖い話」をテーマにメールを募集。「92歳の祖母がいる」というリスナーが、「祖母が、近所に住む親戚の98歳のおばあちゃんを訪ねたとき、出されたお茶菓子がキャットフードだったらしい」と衝撃のエピソードを明かすと、吉田は「えっと……えっと……これはどっちだろう……?」と困惑。単にお茶菓子と間違えただけなのか、それとも「帰ってほしい」という意思表示だったのか疑問に思ったようで、「“ぶぶづけ”とか、“ほうきを逆さに立てる”とか。そういうことみたいな感じで、キャットフード……?」と勘ぐった。

また、「キャットフードは、カリカリだったのか? 猫缶だったのか?」という疑問も噴出。「缶詰は出さない? 可能性はあるよね。テリーヌみたいなテンションで」「カリカリか～? 確かに、お茶菓子でシーチキンは出さんね(笑)」とシチュエーションを想像しながら、「これはなかなかだね」と苦笑い。「すっごい上手(うわて)なケンカの可能性もある」と続けながら、「思いっきり食べたらどうしたんだろう? “いただきます! ”って、物ともせず食べるみたいな(笑)」と笑いが止まらなかった。