お笑い芸人のヒコロヒーが、TOKYO FM『喋るズ「トーキョー・エフエムロヒー」』(毎週木曜20:00～20:55)で、自身の幸せな出来事をSNSなどで積極的に発信しない理由を明かした。

ヒコロヒー

10年のブランクがありながらも執筆した小説が文学賞の一次選考を通過――喜びを友人やSNSで共有できないリスナーに共感

番組では、10年以上のブランクを経て執筆した小説が、地方の文学賞の一次選考を通過したというリスナーからのお便りを紹介。喜びを感じる一方で、SNSで報告するにはまだ早く、友人に話すことにも気が引けるという。

これにヒコロヒーは、「この気持ち、わしもわかる」と共感。自身も一次選考を通過した段階では誰にも話さず、最終的な結果が出てから人に伝えるタイプだそうで、「途中経過を人に伝えるというのがすごく苦手だったりするので、よくわかります」と語った。

そこから、幸せな出来事を人に伝えることについても言及。「幸福って暴力にもなり得るじゃない?」と切り出すと、SNSに投稿される幸せそうな様子について、見る人のその時々のコンディションや感情によっては、暴力的なものにもなり得るという持論を展開した。

さらに、「お笑いの人間って、自分の情けないところとか恥ずかしかったこととかをしゃべって、人様に笑っていただく」と、芸人という職業も自身の価値観に影響していると説明。20歳からそうした活動を続けてきたこともあり、「あんまり『幸せです! イェイ!』みたいなのを人に伝えたいというのもあんまりないんです」といいつつ、「私が幸せです! と言いたいときって、自分のメンタルとかコンディションがバリ攻撃的になっているときな気がする」と打ち明けた。

一方で、他人が幸せそうな様子をSNSに投稿することには抵抗がないというヒコロヒー。そうした投稿を見ること自体は好きだとしたうえで、「自分がそれを載せる時は気を使う」と明かす。具体例として、「高い飯を食ったとかってなると、わし、絶対人に言いたくない。SNSなんてありえへん! なんでなんやろうな(笑)」と告白。おいしい食事をしたこともあまり人には伝えたくないそうだが、きれいな景色を見た時にはSNSにも投稿するという。また、自身が文学賞を受賞した際も喜びをアピールするというよりは、感謝や報告、お礼を伝える目的だったと振り返った。

ただ、そうしたSNSでの自己発信も芸能人にとっては大切な能力だと考えているそうで、「これは芸人仲間とか気の置ける連中としゃべるんやけど、鼻につくSNSをできるかどうかは、芸人力・お笑い力とはまた違う“芸能人力”みたいなのがすごく必要やったりする。SNSをあげる度に話題になる人っているけど、やっぱりスターなのよ」と分析していた。