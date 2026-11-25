「メンバーともしゃべってましたけど……」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が19日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。『第77回NHK紅白歌合戦』への出場決定に喜びを爆発させた。

吉田仁人

「我々は12月31日までちゃんと働ける」M!LK『紅白』出場決定に感謝

大みそかに放送される『第77回NHK紅白歌合戦』。M!LKは、2年連続2度目の出場が決定し、「うれしいです! うれしすぎます!」「メンバーともしゃべってましたけど、M!LKの横が“(2)”になりましたね。うれしいですね」と歓喜。「我々は、12月31日までちゃんと働けるということで……。ありがたいですね」としみじみ感謝した。

初出場の昨年は、大ヒット曲「イイじゃん」を披露したほか、他アーティストのバックダンサーを務めるなど、さまざまな場面に登場。吉田は、「もうすごかったよ。はじめてのことばっかりだったし。普通はやらないでしょ!? ってこともいっぱいやったから」と回想。「本当にやっぱすごいね。楽しいよ。『紅白歌合戦』っていうのは祭典だし。みんなが平和にいい年明けを迎えましょう! っていう感じの雰囲気がすごいよくて」と改めて振り返った。

また、大ブレイクでメディア露出も増え、「2025年も2026年も、本当にいろんな経験値をブワーッと積み重ねさせてもらった」と感慨深げな吉田。「芸能の話で言うと、“急に来るときは来るから”って。でも、何の準備もできません(笑)。本当に急に来ます。だから、ただただ波に乗って楽しむしかない」とブレイク後の変化に少し戸惑いつつ、「『紅白歌合戦』に関しては、2回目なので。全力で楽しみたいなと思います。ぜひみなさんも観てください!」と元気にアピールしていた。