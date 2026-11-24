ドラマ『VIVANT』で別班員・黒須駿を演じる松坂桃李が、TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』第18回に電話出演。第2シーズンの撮影で印象に残っているという、乃木憂助役の堺雅人との共演シーンについて語った。

アゼルバイジャンでの撮影は「精神的に結構きつかった」

松坂桃李

今回の『VIVANT 悪役会議室』では、リスナーと生電話をつなぎ、乃木の名ゼリフ「よう、山本」を披露してもらう「よう、山本選手権」を開催。その途中、聞き覚えのある声が電話越しに聞こえてきた。

その正体は、黒須駿役の松坂桃李。まさかの登場に、山本巧(迫田孝也)、ワニズ(河内大和)、ゴビ(馬場徹)は悲鳴を上げながらも、黒須に第2シーズンの撮影について質問することに。

第2シーズンで最も大変だった撮影について聞かれた松坂は、黒須が捕らわれていた場面を挙げ、「精神的にね、やっぱり結構きつかったところもあったんですけど」と振り返った。

この場面はアゼルバイジャンで撮影されたそうで、現地では乃木が救出に来るまで、捕らわれた状態での芝居が続いたという。

一方、悪役たちは、これまで単独行動を見せてきた別班員たちが、互いを信頼し合っている様子が描かれた場面でもあったと指摘。松坂も、別班員たちの人間味が見えるシーンだったことに言及した。

乃木が助けに来た時の表情「今でも忘れられない」

堺との撮影で印象に残っていることを聞かれると、松坂は「多分僕しか見れてないと思う」と前置きし、乃木が黒須を助けに来た場面を回顧した。

カメラのアングルの関係で、黒須を演じていた松坂だからこそ見られたという堺の表情。乃木が黒須に声をかけ、牢屋の錠が開いて中に入ってきた時のことを思い返し、「堺さんのあの表情が今でも忘れられないですね」としみじみ語った。

さらに、12月4日に公開される映画『VIVANT』をすでに観たという松坂。映画の内容を聞き出そうとする悪役たちに対し、具体的な展開は明かさなかったものの、「本当にもうとんでもない展開が盛りだくさんでございますんで」とアピールした。

【編集部MEMO】

『VIVANT 悪役会議室』は、山本巧役の迫田孝也、ワニズ役の河内大和、ゴビ役の馬場徹が、悪役の立場から『VIVANT』の展開を考察する番組。次回は最終回となり、YouTube限定の打ち上げ配信も予定されている。12月4日には映画『VIVANT』が公開され、12月7日には東京国際フォーラム ホールAでイベント「さらば悪役会議室」が開催される。





