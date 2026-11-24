「勇斗が一生懸命食べてるのを見ながら、舜太は……」――アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が19日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。メンバーたちの“楽屋裏エピソード”を披露した。

吉田仁人

開催中のアリーナツアー「シャカレボ」 リーダーが明かすM!LKの楽屋事情

全国アリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027『シャカリキレボリューション』」を開催中のM!LK。吉田は「なかなかやらないですね。こういう話は」と前置きしながら、ライブ当日の“楽屋裏”を紹介。夜公演だけの日も「基本はバチバチ午前中入り」だといい、楽屋に入ると、それぞれヘアメイクやストレッチをはじめるという。また、5人一緒の楽屋では「基本、誰かがご飯食べている」そうで、「メンバーは最近、卵かけご飯しか朝食べないんで。珍しく(塩崎 ※崎はたつさき)太智が、ごま油と醤油のおいしいやつを持ってきて。それが楽屋に置かれてるから、それを毎回みんなで使って」と、メンバー内での流行りを語った。

ステージ上でのリハーサルが終わると、メンバーは再び楽屋へ。佐野勇斗、山中柔太朗、曽野舜太がいつも仮眠するため、吉田は「3人が寝るんで。一回楽屋を消灯して、SNSとか、タブレットで歌割り確認とか、セット確認とか。俺は基本それかな」と気遣っている様子。さらに「舜太とか、本番まですげー寝る」と苦笑しつつ、「やっぱすっげー元気なんだ(笑)。寝たほうがいいのかな……? ってぐらい」と感嘆。「さすが、ライブになったときのグワン! っていうのは、最近は慣れたもんでね。すごいいい感じですよ」と、メンバー全員が準備万端でライブに挑んでいると自負した。

また、ケータリングに関する“微笑ましい”エピソードも。増量したい曽野が、「山盛り食うねん!」と毎回お皿いっぱいに乗せているようだが、「山盛り食べるんだけど、半分サラダなんですよ。だから、“ん? めっちゃ草多くない……? ”みたいな」と明かして大笑い。そんな曽野に対し、同じく増量中の佐野が、「お前もっと食えよ。俺、こんぐらい食ってるぞ。一緒ぐらい食わないと!」と励ましているそうだが、「勇斗が一生懸命食べてるのを見ながら、舜太はめっちゃサラダ食べてるから。こっちから見ても、“お前もっとがんばれよ! ”って思う」とぶっちゃけて笑わせていた。