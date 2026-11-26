妻とケンカになり、妻が家を出ていったままラジオの生放送に出演した俳優の六角精児。番組を通じて妻に謝罪したこともあったという。あれから約15年。六角が22日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)にゲスト出演し、夫婦関係の変化や妻への感謝を語った。

六角精児

妻が家を出ていったままラジオの生放送へ

この日、ゲスト出演した六角は、自身の近況について「最近は妻とも仲良くやってますよ」と報告した。

そんな六角と安住紳一郎アナウンサーが振り返ったのは、約15年前の『日曜天国』での出来事。六角の妻が家を出ていってしまい、番組内で妻を捜すという展開になったことがあったという。

ボクシング観戦が好きな六角。しかし、妻は夕食を取りながら、ボクシングの選手が血を流している姿を見るのが嫌だったそうで、それをきっかけにケンカになったことがあった。

また、冷蔵庫に入っていた妻のお菓子を六角が勝手に食べてしまい、ケンカになったこともあったという。妻が家を出ていったまま迎えたラジオの生放送。当時の心境について、六角は「正直、ラジオどころじゃなかったんですけど」と振り返った。

生放送を通じて妻に謝罪した六角。その後、妻は戻ってきてくれたという。

「後から考えたら自分のやっぱり反省点ってたくさんある」

「その時は何を! と思っても、後から考えたら自分のやっぱり反省点ってたくさんあるじゃないですか」

そう語った六角。最近では、夫婦の間で以前のようなケンカが起こることも少なくなったそうだ。

ボクシングに例えながら、自分も防御がうまくなったと冗談交じりに話す一方、妻もケンカをした後に嫌な思いをするのがつらいと感じているのではないかと、その気持ちをおもんぱかった。そんな六角には、最近、改めて妻のありがたみを実感する出来事があった。

通販で39枚組のCDを購入するも…

舞台の仕事で自宅を離れていた際、通販でボブ・ディランの39枚組のCDを購入した。しかし、配送トラブルで商品が届かなかったため、注文をキャンセルしようとしたところ、誤って返品の手続きをしてしまったそうだ。

その結果、自分の手元には届いていない商品を返品しなければならないという事態に陥ってしまった。

「もうどうしていいかわかんないじゃないですか」

自分ではどうにもならなくなった六角は、妻に電話をかけた。すると、妻は六角のアカウントで通販サイトにログイン。配送会社に連絡した上で、通販サイトの担当者ともやり取りし、問題を解決してくれたそうだ。

問い合わせ先がAIなどによる自動応答の場合もある中で、妻は担当者と直接話をすることができたという。

「いや、もうありがたかったですわ」

「妻が僕のアカウントから、その通販サイトに入ってくれて、全てを解決してくれました」

自分一人では解決できなかった問題に対応してくれた妻について、六角は「いや、もうありがたかったですわ!」と感謝。さらに、「鰻を奢っちゃいました。もう頼りになります! ありがとね、奥さん」と、妻への信頼を口にした。

かつては夫婦ゲンカの末、ラジオの生放送で妻に謝罪することもあった六角。安住アナとのトークでは、当時の自身の行動を反省しながら、現在の妻への感謝を語っていた。