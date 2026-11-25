自身の尿管結石に関する話題がニュースになるたび、翌日の仕事現場で共演者から心配されるという佐藤栞里。数年前の出来事であることを説明するやり取りが、数カ月に1回ほど繰り返されているという。22日配信のニッポン放送のPodcast番組『オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ -餃子オンザライス-』(毎週日曜18時ごろ配信)で、現在の体の状態についても明かした。

佐藤栞里

『ちいかわ』のグッズをきっかけに自身の腎臓について言及

大好きな『ちいかわ』の新たなグッズシリーズ「ちいかわクリニック」について語っていた佐藤。病院をテーマにしたグッズの中には、キャラクターが臓器になったデザインのものもあると知り、興味を持ったという。そんな佐藤が気になったのは、腎臓をモチーフにしたグッズだった。

「私といえばさ、ほら、腎臓みたいなところあるじゃないですか」

過去に尿管結石を経験した佐藤は、「腎臓とはさ、数年前からずっと友達、親友でやってるからさ」と冗談交じりに話す。腎臓をモチーフにしたグッズを探したものの見つからず、「欲しかったんですよ」と残念がっていた。

ニュースになった翌日に「大丈夫?」

そんな話題から、佐藤は自身の尿管結石にまつわるエピソードが、たびたびニュースになっていることにも言及した。

「私の尿管結石って、その定期的にネットニュースになってるなって印象があるんですけど」

記事が掲載された翌日には、仕事現場で会った人から「大丈夫?」と心配されるという。

しかし、それは最近起きた出来事ではないため、佐藤は「もう4～5年前のことなんですけど、ちょっとニュースになっちゃったみたいで」などと説明しているそうだ。

「っていうのを、もう定期的に数カ月に1回ぐらいやってるんですね」

そんなやり取りを振り返りながら、自身について「尿管結石キャラというか、腎臓キャラ」と笑った。

記念イベントを前にスタッフも心配していたこと

11月2日に開催した記念イベント「さとしおあぺぺりてぃーぼ!!」を前に、佐藤自身だけでなく、番組スタッフも尿管結石の症状が出ることを心配していたという。無事にイベントを終えられたことについて、「耐えてくれたっていうのが本当にありがたくって」と安堵した。

また、現在も体内には結石が残っているといい、「5個も6個も多分まだあると思うんだけど」と説明。

定期的にレントゲン検査を受けており、現在は結石が落ちてきづらい位置にあるものの、位置が変わった場合には対処した方がいいと医師から言われているという。

佐藤は現在の結石の様子をユーモアを交えながら伝えると、来年の定期健診にも触れ、「石の位置を報告したいなと思っております(笑)」とリスナーに呼びかけていた。