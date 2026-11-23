トヨタ自動車の人気ミニバン「ヴォクシー」はファミリー層を中心に支持を集めていますが、「将来高く売れるのか」と資産価値が気になる人も多いのではないでしょうか。本記事ではヴォクシーのリセール率を紹介し、人気の理由や高く売るためのポイントを解説します。

トヨタ「ヴォクシー」とはどんなクルマ?

ミニバンは一般的に3列シートを備え、7～8人が乗れたり、たくさんの荷物を積めたりする車種です。トヨタが得意とするジャンルで、「ヴォクシー」もその代表的な1台です。

「NEXT VOXY, NEXT FAMILY.」をキャッチコピーに掲げており、ファミリー向けでありながら、カッコよさも重視しているクルマです。ゆったりくつろげるシートや見晴らしのよいコックピットなど、内装も充実しています。

ヴォクシーのインテリア

ヴォクシーの現行モデルは、2022年1月に発売された「90系」です。2026年5月の一部改良で、パワートレインはハイブリッドに一本化されました(福祉車両のウェルキャブを除く)。グレードは2種類で、上級の「S-Z」が412万7,200円～438万200円、標準グレードの「S-G」が375万1,000円～400万4,000円となっています。

ヴォクシーは2026年5月の一部改良でハイブリッド車に一本化されました

「ヴォクシー」のリセール率はどのくらい?

リセール率とは、新車価格に対して、売却時にいくらの値段がついたかを示す割合のこと。ここでは、現行の90系ヴォクシーのリセール率について、データをいくつか見ていきましょう。

グレード別

MOTA車買取によると、グレード別のリセール率は以下のとおりです。

S-Z(ハイブリッド)：100.4％

S-Z(ガソリン)：101.4％

S-G(ハイブリッド)：99.1％

S-G(ガソリン)：97.3％

※2022～2024年式、走行3万km以内、修復歴なしの査定実績(2026年8月時点)

リセール率が最も高いのは、上級グレードであるS-Zのガソリン車です。ただし、S-Gでもリセール率は97～99％で、大きな違いはありません。

S-Z×年式別

リセバ総研によると、S-Zの年式別のリセール率は次のようになっています。

ハイブリッド S-Z(1年落ち)：94％

ハイブリッド S-Z(2年落ち)：90％

ハイブリッド S-Z(3年落ち)：82％

ガソリン S-Z(1年落ち)：94％

ガソリン S-Z(2年落ち)：89％

ガソリン S-Z(3年落ち)：81％

※集計期間：2026年10月11日～11月7日

こちらでも、ハイブリッドとガソリンでリセール率に大きな違いは見られません。なお、集計方法や基準とする新車価格が異なるため、MOTA車買取のデータとは数値に差があります。

ヴォクシーが人気の理由は?

ヴォクシーの人気が高く、リセール率も良好な理由を紹介します。

国内での安定したファミリー需要

ミドルサイズミニバンの中でも、迫力のある精悍なデザインや、「S-Z」などの上級グレードが子育て世代から高い人気を集めています。

ブランディングの成功

ヴォクシーは、巧みなブランディング戦略も特徴です。CMなどで打ち出された「カッコいいお父さんが乗るクルマ」というイメージが市場に浸透しました。

歴代モデルを通じて、走りもデザインも重視する層から強い支持を受けています。

海外への輸出人気

マレーシアなどの海外市場では日本製ミニバンの需要が高く、輸出向けの需要が国内の中古車相場を下支えしています。

ただし、マレーシアに中古車を輸出する場合は「初度登録から1年以上5年以内」という車齢の制限があるため、5年落ち以降はリセール率が下がりやすい傾向があります。

ヴォクシーを高く売るためのポイント

人気のグレード・カラーを選ぶ

2WDを選ぶ

新車で購入してから5年以内に売る

リセールを重視するなら、幅広い人に好まれるグレードやカラーを選ぶのが基本です。「S-Z」グレードや、白または黒のボディカラーなど、定番の仕様を選びましょう。

ボディカラーは白や黒などの定番色がリセールでは有利とされます

駆動方式に関しては、リセールの観点では2WDのほうが少しだけ有利です。新車価格は4WDのほうが高いものの、売却時の上乗せ額は限られるため、リセール率としては2WDのほうがやや高くなりやすい傾向があります。

【フォトギャラリー】トヨタ「ヴォクシー」