ホンダはコンパクトミニバン「フリード」の一部改良を実施し、2026年11月20日に発売する。それに合わせて新設定されたのが、内外装を黒で引き締めた特別仕様車「BLACK STYLE」(ブラックスタイル)だ。最大の見どころは、黒く仕上げた「H」マーク。実はこれ、ホンダにとって、社内の規定を変えなければ実現できなかった、まさに「禁断」の装備なのだという。

「フリード」の特別仕様車「BLACK STYLE」。左が「CROSSTAR BLACK STYLE」(ボディカラーはボタニカルグリーン・パール)、右が「AIR EX BLACK STYLE」(ソニックグレー・パール)

通常モデルもあるので、見比べてください! ホンダ「フリード」の写真を一気に見る

狙いは「都会派」のユーザー

ブラックスタイルは、シンプルなデザインの「AIR EX」(エアーEX)とアウトドアテイストの「CROSSTAR」(クロスター)の両グレードに登場した特別仕様車だ。パワートレインはハイブリッドの「e:HEV」のみで、5人乗りと6人乗りから選べる。

開発責任者の安積悟さんによると、これまでのフリードはエアーでファミリー層を、クロスターでアウトドアを楽しむ人を狙ってきた。ただ、デザインと使い勝手の両面で「ひとつ足りないところ」があったそうだ。それが、都会的なセンスを持ち、クルマを個人的に楽しみたい人に向けた選択肢だった。今回の改良で追加したエアーEXの5人乗りと、このBLACK STYLEが、その領域を担う。

ブラックスタイルのデザインコンセプトは「URBAN MONO」(アーバン モノ)。モダンでスマートな都会らしさと、芯の通った本格的な価値観を表現したという。黒を効かせてスポーティーさを演出し、そういう方向性を望む人に選んでもらいたいというのが安積さんの狙いだ。

手前が「AIR EX BLACK STYLE」、奥が通常の「AIR EX」。ドアミラーやホイールの色の違いで、印象はかなり変わる

社内規定を変えた黒い「H」マーク

ブラックスタイルでは、フロントとリアの「Honda」エンブレム(Hマーク)と「FREED」エンブレムをブラッククロームメッキで仕上げている。これまでに、いくつかのホンダ車でブラックスタイルという名の特別仕様車は登場しているが、黒のHマークを「標準装備」で付けているクルマはなかった。フリードが初めてのケースだ。これがけっこう大変だったらしい。

安積さんによると、4輪車の「H」マークと2輪車の「ウイングマーク」はホンダにとって聖域のようなもの。形はもちろん、貼り付ける位置や角度、色まですべて規定されていて、「一切、触っちゃいけない」ものなのだという。ホンダのブランドに関する規定の中でも、「一番上にあるところ」だそうだ。

ただ、フリードのブラックスタイルでは、どうしてもHマークを黒にしたい。安積さんは本社に出向き、役員会に話を通したそうだ。

CROSSTAR BLACK STYLEのフロント。専用デザインのフロントグリルに黒い「H」マークを組み合わせる

ホンダの純正アクセサリーを使えば、Hマークを黒くすることはできる。これまでに何度かホンダアクセスの人と話をしたことがあるが、この黒いHマーク、アクセサリーの中でもかなりの人気商品だという。

ただ、これだとユーザーはアクセサリーを別に買わなければならない。しかも、ステアリングの中央にあるHマークだけは、アクセサリーでは黒くできなかった。エアバッグが収まっている部分なので、後付けで手を加えて、エアバッグが開くときに問題が起きては困るからだ。

ブラックスタイルでは、そのステアリングのHマークまで、メーカー標準で黒くしている。後付けではできない、純正ならではのメリットというわけだ。外観と車内のHマークの色がそろっていないと、自分がユーザーだったらちょっと、いや、かなり気になりそうな気がするので、これは嬉しい配慮だ。

AIR EX BLACK STYLEのリアの「H」マーク。ブラッククロームメッキなので、光の当たり方によって黒の見え方が変わる

ステアリング中央の「H」マークもブラッククロームメッキに。エアバッグが収まる部分なので、アクセサリーでは黒くできなかった(写真はCROSSTAR BLACK STYLE)

エンブレム以外の「黒」もチェック

もちろん、黒いのはエンブレムだけではない。エアーEXとクロスターに共通するブラックスタイルの主な専用装備は次のとおりだ。

専用デザインのフロントグリル(ベルリナブラック×ブラッククロームメッキ)

ドアミラー、アウタードアハンドル(クリスタルブラック・パール)

シャークフィンアンテナ(ベルリナブラック)

15インチアルミホイール(ダーク切削クリア)

本革巻ステアリング(グレーステッチ、ピアノブラック塗装のガーニッシュ)

エアコンアウトレットとインナードアハンドルのピアノブラック塗装

ルーフとピラーのライニング(ブラック)

コンビシートと専用インテリア

クロスターのブラックスタイルでは、通常モデルでガンメタリック塗装となるフロントロアーグリルガーニッシュやフォグライトガーニッシュ、リアロアーガーニッシュ、アルミルーフレールを「ベルリナブラック」に変更している。

CROSSTAR BLACK STYLE。通常モデルでガンメタリック塗装となる部分を、ベルリナブラックで引き締めている

ボディカラーは、エアーEXのブラックスタイルが「プラチナホワイト・パール」「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」「ソニックグレー・パール」「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」の5色。クロスターのブラックスタイルが「プラチナホワイト・パール」「クリスタルブラック・パール」「ソニックグレー・パール」「デザートベージュ・パール」「ボタニカルグリーン・パール」の5色だ。

あえてナビを付けない理由

価格は以下のとおり。

e:HEV AIR EX BLACK STYLE(5人乗り/6人乗り)：FF 335万6,100円、4WD 358万7,100円

e:HEV CROSSTAR BLACK STYLE(5人乗り)：FF 352万9,900円、4WD 376万900円

e:HEV CROSSTAR BLACK STYLE(6人乗り)：FF 351万5,600円、4WD 374万6,600円

特別仕様車なのに、ベース車より8万8,000円安い。理由はナビだ。今回の改良で、エアーEXとクロスターには9インチの「Honda CONNECTナビ」とETC2.0車載器が標準装備となったが、BLACK STYLEはナビを標準装備としていない。

商品企画担当の山本隼世さんによると、ブラックスタイルを買う人は外観や内装にこだわる人が多く、「大きなナビを付けたい」「社外の気に入ったナビを付けたい」と考える人も多いのだそう。そうした人のために、あえてナビを選べる余地を残したというわけだ。

その代わりに、ブラックスタイルには「Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ」を標準装備。アダプティブドライビングビーム、後退出庫サポート、マルチビューカメラシステム、LEDアクティブコーナーリングライトなど、運転を助けてくれる装備がそろっている。

CROSSTAR BLACK STYLEのインテリア。ナビは標準装備ではないので、好みのものを選んで付けられる(写真の車両はナビ装着車)

「隠れフリード」も探してみて

最後にちょっとした小ネタを。今回のフリード改良モデルには、開発陣が遊び心で仕込んだ「隠れフリード」が4つあるそうだ。場所は秘密とのことだが、ヒントをもらったところクルマの前側に1つ、後ろ側に3つあるという。下の写真で1カ所だけ答えをお見せするが、残りは実車で探してみていただきたい。

【フォトギャラリー】「フリード」BLACK STYLE