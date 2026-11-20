日産自動車を代表するスポーツカーとして、今も多くのファンに愛されている「フェアレディZ」。優雅な響きの「フェアレディ」と力強い「Z」を組み合わせた個性的な車名です。さて、この「フェアレディ」という名前は何に由来しているのでしょうか?

3択問題です

次の3つの中から選んでください。

①ブロードウェイミュージカル『マイ・フェア・レディ』

②当時の日産社長夫人の愛称

③イギリスの有名な競走馬の名前

歴代モデルが勢ぞろい! フェアレディZの写真を一気に見る

正解は

【答え】①ブロードウェイミュージカル『マイ・フェア・レディ』

フェアレディの由来は、当時大ヒットしたブロードウェイミュージカル『マイ・フェア・レディ』です。

きっかけは日産社長のミュージカル鑑賞

1960年に登場した初代「フェアレディ」の発表に先立ち、当時の日産社長・川又克二氏がニューヨークで同作を鑑賞し、大感激したことがきっかけでした。

『マイ・フェア・レディ』は、下町の花売り娘が気品ある貴婦人(フェアレディ)へと変身する物語です。車名には、「日本発のスポーツカーが世界に羽ばたく美しいクルマになってほしい」という願いが込められたといわれています。

その後、フェアレディは2代にわたって生産され、1969年に後継モデルである「フェアレディZ」へと生まれ変わります。

「Z」に込められた意味とは

では、なぜ「Z」が選ばれたのでしょうか? 「Z」はアルファベットの最後の文字であることから「究極」を意味するといわれています。また、フェアレディZの開発を提案した当時の米国日産社長・片山豊氏が、日本の開発スタッフに激励の意味を込めて「Z旗」を贈ったことに由来するという説もあります。

アメリカでは「Zカー」の愛称で親しまれる

こうして、日本国内では「フェアレディZ」、北米をはじめとする海外では「240Z」「350Z」など「Z」に数字を組み合わせた名前(現行型は「Z」)で展開されました。アメリカでは「Zカー(ズィーカー)」の愛称で、今も深く愛され続けています。

次回のクイズもお楽しみに!