ホンダが2027年春に日本で発売する予定の新型SUV「アヴァンシア」。中国で売られている同名のSUVとの関係は? なぜAWDのみで、2列シート仕様はないのか? 気になることが多すぎるので、開発責任者の濵嶋秀典さんを直撃した。

アヴァンシアの開発責任者を務める濵嶋秀典さん

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

アヴァンシアは新開発のプラットフォームを採用する次世代ハイブリッド車の第1弾。新しい「Hマーク」を付けるホンダのフラッグシップSUVだ。

1999年から2003年まで日本で販売していたステーションワゴンと同じ車名であり、中国ではアヴァンシアという名前のSUVが現在も売られている。では、新型はどんな位置づけのクルマなのか。

中国のアヴァンシアとはどう違う?

――中国では現在、アヴァンシアという名前のクルマが販売されています。そのクルマを日本に導入するのですか? それとも、フルモデルチェンジした新型アヴァンシアを改めて世界で発売するのでしょうか?

本田技術研究所の濵嶋秀典さん：新型のアヴァンシアです。日本では1999年にワゴンタイプのアヴァンシアがありましたが、今回はその後継でもありません。ハイブリッドシステムとプラットフォームを新しく刷新し、ホンダの新たなHマークを旗印に、「これからホンダは変わっていくぞ」という意気込みを込めた1台目です。アヴァンシアを皮切りに、次世代ハイブリッドのシリーズを打ち出していきます。

――中国のアヴァンシアでもワゴン版アヴァンシアの後継モデルでもないということは、今回の新型車はアヴァンシアの初代モデルと考えた方がいいのでしょうか?

濵嶋さん：新しいアヴァンシアと捉えていただいて構いません。

――では、なぜアヴァンシアという名前を付けたのですか?

濵嶋さん：アヴァンシアという車名は、フランス語の「avancer」(アヴァンセ)に由来しています。進化や先進といった意味が込められた名前です。このアヴァンシアを皮切りに、ホンダは変わっていく。その位置づけにふさわしいということで、この名前になりました。

生産はタイ、日本での発売は2027年春ごろ

――生産はどこで行うのですか?

濵嶋さん：タイで生産します。販売は日本、タイ、中国、オーストラリアを想定しています。

――発売はどこからですか?

濵嶋さん：まずはタイからです。タイでの発売時期は非公表です。日本では2027年春ごろに発表・発売という予定です。

主役は2列目? 「大切な人を乗せる」使い方も

――グレードは1つで、3列シートだと聞きました。2列シートのバージョンはないのですか?

濵嶋さん：ありません。基本はラージサイズで、まずは2列目シートの「おもてなし」に力を入れています。4人でゆったりと乗っていただきたいクルマです。ドライバーにとってのホンダらしいハンドリングは向上させながら、新しいプラットフォームの開発を通して、静粛性と乗り心地に力を入れました。パッセンジャーの方にいかに快適に過ごしてもらうかを大切にしていて、2列目も2人でゆったりと乗っていただくというコンセプトです。

――ホンダといえば、「アルファード」に対して「オデッセイ」で勝負しているように、カッコよさや走る楽しさを大事にしている印象があります。そのイメージを変えていこうということですか?

濵嶋さん：そこは大切にしながらも、静粛性と乗り心地を格段に良くしたというところですね。そこに新しいホンダを感じていただきたいと思っています。

アヴァンシアが特に力を入れたという2列目シート

――2列目の良さを重視するということは、高級ミニバンと比べて検討されてもおかしくないクルマになりますね。

濵嶋さん：そうですね。それこそアルファードのように、2列目に大切な人を乗せるような使われ方も想定していて、十分に満足いただけると思います。加えて、我々が得意としているハンドリングもあります。

――ショーファーカーみたいな使われ方もありで、その場合、運転する方も楽しいクルマになるというわけですね。アヴァンシアはホンダのSUVで最大のモデルになるのですか?

濵嶋さん：北米にはもっと大きなSUVもありますが、日本で買えるホンダのSUVでは、一番大きなモデルになります。ボディサイズなどの詳細は、改めてお知らせします。

3列シート、AWDのみにした理由

――リアにモーターを搭載するAWD(四輪駆動)とのことですが、FF(前輪駆動)のモデルはないのですか?

濵嶋さん：基本的にはありません。

――リアのモーターでも回生ブレーキが使えるようになり、減速時に前のめりになりにくくなるという説明がプレゼンでありました。クルマのキャラクター作りに大事だから、あえてAWDのみにしたということでしょうか?

濵嶋さん：おっしゃる通りです。

――これまでのAWDと、リアにモーターを積むAWDとでは、乗った感じは全然違いますか?

濵嶋さん：発進のスムーズさが全然違います。リアのモーターのトルクを使って、スーッとストレスなく発進していきます。加速側だけでなく、アクセルを抜いたときも統合的に制御しています。

――次世代ハイブリッドでも、エンジンとタイヤを直結して走るモードはあるのですか?

濵嶋さん：システムとしては同じです。エンジン直結もできるので、一番効率のいい走り方をしますし、発進時などは一番快適に感じられるように調整しています。

――ラージサイズのSUVというと、日本ではどんなクルマがあるのでしょうか。

濵嶋さん：一般的に言えば、マツダ「CX-80」やトヨタ自動車「クラウンエステート」などでしょうか。ラダーフレームのクルマ(編集部注：ランドクルーザーやパジェロなど)とは特性が違います。

SDVとして何がアップデートできる?

――アヴァンシアはSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)だと言えるクルマなのでしょうか?

濵嶋さん：我々の定義では、OTA(無線通信)でアップデートできることがSDVの重要な要素です。現行の「アコード」からOTAでのアップデートができるようになっていて、アヴァンシアではアップデートできる機能の種類を増やしました。

――例えば、どんな機能をアップデートできるのですか?

濵嶋さん：具体的に何をアップデートできるかについては、これからお知らせする予定です。

ホンダファンにも、初めての人にも

――最後に、アヴァンシアにはどんな人に乗ってほしいですか?

濵嶋さん：ホンダを長く愛していただいている方にも、ホンダに乗ったことのない方にも、両方に乗っていただきたいですね。ホンダ車に乗ってきた方には、ホンダのハンドリング性能がもっと向上していることに加え、今まで以上の乗り心地と静粛性に、ものすごく進化を感じていただけると思います。ホンダに乗ったことのない方も、一度乗っていただくと「ホンダ車ってこういうのなんだ」と共感を得てもらえるのではないでしょうか。乗って楽しみたい方、大切な人と一緒にロングドライブを楽しみたい方、そういった全ての方に乗っていただけたらと思っています。

――見た目も、かなり攻めたデザインだという印象を受けました。

濵嶋さん：デザインもパッと見て「変わったな」と感じていただきたいと思っています。