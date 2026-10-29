三菱自動車工業の新型「パジェロ」が予約受注約5,500台と好調な立ち上がりを見せている。購入者の年齢層は? 売れているグレードは? 何から乗り換えている? 販売状況の詳細を聞いてきた。

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予約受注の中身は?

三菱自動車は2026年10月1日に新型パジェロの予約受注の受け付けを開始。10月28日の時点で台数は約5,500台に到達した。同社では2026年度中に国内で4,000台の販売を想定していたとのこと。すでに、計画を大きく上回る注文が入っている。工場出荷のめどは3～4カ月くらいとのことだから、納車開始は2027年初頭になるものと見られる。

購入者の年齢層は40代以下が5割程度。予約受注の7割が最上級グレード「SUPER EXCEED」(795万800円)だ。今のところ、購入者の8割弱が新規(三菱自動車以外のクルマからの乗り換え)だという。

他ブランドから乗り換える人がもともと乗っていたクルマとしては、クロスカントリー系SUVが最も多い。そのほかに乗用系SUV、上級ミニバンなどから乗り換える例も多いそうだ。

三菱自動車からの乗り換えは、多い方から順にデリカD:5、アウトランダー、パジェロとなっている。デリカD:5はタフでディーゼルエンジンを搭載する4WDの個性派ミニバンという位置づけ。このクルマから、ライフステージの変化に伴いアップサイクルで乗り換える人のニーズに新型パジェロがフィットしたのでは、というのが三菱自動車の分析だ。

パジェロ過去モデルから新型パジェロへの乗り換えが少ないような気がして意外なのだが、三菱自動車によれば、もともとパジェロに乗っていた人が、例えばアウトランダーを挟んで新型パジェロに戻ってくるとか、あるいは他ブランドのクルマを挟んでパジェロに回帰するといったようなケースも多いとのことだ。

出足好調な新型パジェロだが、今後の見通しは? 三菱自動車 国内営業本部 国内商品戦略部 主任の木村龍哉さんは、9月2日のワールドプレミア以降、まだ大掛かりなプロモーションを実施しないにもかかわらず大きな反響を呼び、想定を超える受注が入っている現状を受けて、「これから情報が出ていけば、もう一段、受注を頂けるのではないか」との見通しを示した。

4グレード展開、価格は619万円から

先代パジェロの国内販売終了(2019年8月)から、約7年ぶりの国内復活となる新型パジェロ。本格四駆の悪路走破性や耐久性と、乗用車の扱いやすさ・快適性を両立するという初代からのコンセプトを受け継ぎつつ、新世代のフラッグシップにふさわしい上質さと存在感を加えたモデルに仕上がっている。

国内向けのグレードは、フラッグシップらしい上質な仕様の「SUPER EXCEED」「EXCEED」と、クロスカントリーSUVらしい走りを重視した「GSR」「GLS」の4種類。全車7人乗りで、パワートレインは共通だ。

SUPER EXCEED：795万800円

EXCEED：693万円

GSR：676万5,000円

GLS：619万3,000円

2.4Lディーゼル+8速AT、悪路走破性は?

エンジンは最高出力150kW(204PS)、最大トルク480Nmを発生する2.4L直列4気筒クリーンディーゼルターボで、スポーツモード付きの8速ATを組み合わせる。燃費は12.1km/Lだ。

4WDシステムは、2H(後輪駆動)、4H(フルタイム4WD)、4HLc(センターデフロック)、4LLc(ローギヤ+センターデフロック)の4モードを選べる「スーパーセレクト4WD-Ⅱ」を搭載。車両運動統合制御システム「S-AWC」と組み合わせ、NORMAL/ECO/GRAVEL/SNOW/MUD/SAND/ROCKの7つのドライブモードを用意する。

骨格には改良したラダーフレームを採用し、サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン式、リアが新開発の5リンク式リジッド。20インチタイヤ装着車の最低地上高は230mm、アプローチアングルは30.4度、ランプブレークオーバーアングルは22.6度、デパーチャーアングルは25.8度(いずれも社内測定値)となっている。

3列シート7人乗り、初代の面影も

ボディサイズは全長4,920mm、全幅1,925mm、全高1,910mm(GSR・GLSは1,900mm)。水平基調でスクエアなフォルムに、初代のロールバーをモチーフにしたCピラーや、背面タイヤをイメージした六角形のテールゲート造形など、歴代パジェロのDNAを感じさせるデザインを取り入れた。フロントグリルはSUPER EXCEEDがハニカムタイプ、そのほかのグレードが横桟タイプとなる。

ボディカラーは新開発の「アーマーカッパーメタリック」「ファントムブルーメタリック」を含むモノトーン7色と、SUPER EXCEED専用の2トーン4色の計11色。

室内は3列シートの7人乗り。2列目シートは150mmのロングスライドが可能で、3列目は大人が座っても頭上や足元に余裕を持たせたという。インパネには2枚の大型ディスプレイを並べた「モノリスディスプレイ」を採用し、歴代モデルの3連メーターを現代風にアレンジしたグラフィックを表示する。インパネやドアトリムには日本の伝統工芸「木目込み」に着想を得た縫製を施した。

安全装備・快適装備も充実

安全面では、緊急時車線維持支援機能(ELA)とSRSセンターエアバッグを三菱自動車として初めて採用。エアバッグは計8個を備える。高速道路同一車線運転支援機能「マイパイロット」や3Dマルチアラウンドモニター、前進時交差車両検知警報システム(FCTA)なども搭載した。

快適装備では、前席シートベンチレーション(SUPER EXCEED)、1・2列目シートヒーター(GLSを除く)、ワイヤレス接続対応のスマートフォン連携ディスプレイオーディオなどを用意。SUPER EXCEEDには、ヤマハと共同開発したプレミアムオーディオ「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」を標準装備する。