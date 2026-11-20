マセラティ ジャパンは2026年11月20日、マイナーチェンジした「グラントゥーリズモ」「グランカブリオ」「グレカーレ」の発表会を銀座ソニーパーク(東京都中央区)で開催した。3車種とも中身の進化は盛りだくさんだが、全部を細かく追うと大変なので、共通の改良点をおさえたうえで、価格を中心に見ていきたい。マセラティがポルシェ、メルセデス・ベンツと価格を比べたスライドも、なかなか興味深い内容だった。

3車種共通のテーマは「サーキット」と「使いやすさ」

壇上に立ったマセラティ ジャパン代表取締役でアジア太平洋統括責任者のジュリー・タイエブ・ドートリオ氏によると、日本におけるマセラティのマーケットシェアは本国イタリアに次ぐ世界2位。カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」の注文数では、日本がアメリカを抜いて世界1位になっているという。2027年には日本で7種類の限定車を導入する予定だ。

今回のマイナーチェンジは、2026年6月に本国で発表されたもの。日本でのデリバリーは2027年1月以降を予定している。3車種に共通する改良のポイントは大きく2つある。

1つ目は顔つきだ。3車種ともフロントバンパーとグリルを刷新した。デザインのためだけでなく、レーシングカー「MCXtrema」や「GT2」で得た空力と冷却のノウハウを反映した変更だという。リアライトは赤いレンズからクリアレンズに変わった。

2つ目は、運転席まわりの使い勝手。ボタン式だったシフトセレクターは、金属製の新しいスイッチに置き換わった。触ったときにギアが変わったことが指先でわかる仕掛けがある。さらに、切り返しが必要な駐車や転回のときには、リバースのボタンを1回押せば、左のパドルでR、右のパドルでDを選べるようになった。ハンドルから手を離さずに前進と後退を繰り返せるわけだ。ダッシュボード中央の「デジタルスマートウォッチ」は八角形になり、現在のドライブモードを表示する機能が加わっている。

グラントゥーリズモの最上級「トロフェオ」が値下げ

クーペのグラントゥーリズモと、そのオープン版であるグランカブリオは、最上級グレード「トロフェオ」のV型6気筒ツインターボエンジン「ネットゥーノ」が550psから590psにパワーアップした。新しいフロントフェイスでより多くの空気を取り込めるようになったことで実現したという。最大トルクは650Nmで変わらないものの、2,500～6,000回転の広い範囲で発揮するようになった。0-100km/h加速はグラントゥーリズモ トロフェオが3.5秒、グランカブリオ トロフェオが3.6秒。最高速度はそれぞれ320km/h以上、316km/h以上だ(いずれも欧州仕様車による自社測定値)。

そして価格。グラントゥーリズモ トロフェオは従来の2,746万円から2,702万円へと44万円安くなった。パワーアップしたのに値下げだ。490ps仕様のベースモデルは2,188万円から2,232万円へ44万円の値上げとなる。新しい価格は以下の通り。

グラントゥーリズモ(490ps)：2,232万円

グラントゥーリズモ トロフェオ(590ps)：2,702万円

グランカブリオ(490ps)：2,400万円

グランカブリオ トロフェオ(590ps)：2,870万円

値下げできた理由について、マセラティ ジャパン&東南アジア太平洋地域のプロダクト マーケティング マネージャーを務める大村飛翔氏は、生産拠点をトリノからマセラティ本社のあるモデナに戻したことによるコスト圧縮効果を挙げる。「円安、コストプッシュインフレの中」でトロフェオの価格を「下げることに成功した」と胸を張る一方、ベースモデルは円安の影響で2％程度の価格改定になるとのことだった。

グレカーレには「ちょうどいいV6」が登場

マセラティの販売の中心を担うSUVのグレカーレには、新グレード「モデナ V6」が加わった。トロフェオ V6と同じエンジンハードウェアを使いながら、制御(キャリブレーション)で最高出力を530psから390psに抑えた仕様だ。その代わり、500Nmの最大トルクを2,000～4,000回転で発揮する。トロフェオ V6(620Nm)の最大トルク発生回転数が3,000～5,500回転なので、より低い回転から力を出す性格になっているわけだ。

ひと足先にイタリアでモデナ V6を運転したという大村氏は、「日常走行においてはトロフェオと全く遜色がない」と話していた。サウンドのチューニングも変えてあり、イタリア車らしい野太いV6サウンドを響かせるという。

グレカーレのグレード構成と価格は以下の通り。カッコ内は従来モデルとの比較だ。

グレカーレ(300ps)：1,065万円(据え置き)

グレカーレ モデナ(330ps)：1,201万円(23万円アップ)

グレカーレ モデナ V6(390ps)：1,460万円(新設定)

グレカーレ トロフェオ V6(530ps)：1,710万円(1万円ダウン)

300psと330psのグレードは2.0Lの直列4気筒ターボエンジンを積むマイルドハイブリッド車。モデナ V6は、これまで価格差の大きかったモデナとトロフェオ V6の間を埋める存在となる。また、レベル2相当の運転支援機能をまとめた「ドライバーアシスタンスパッケージ」と、車内のカメラでドライバーのよそ見や居眠りを監視する「先進ドライバー注意力散漫警告システム」が全グレードで標準装備となった。

外観では、フロントバンパー左右に開けたエアカーテンスリットが目を引く。タイヤまわりの乱流を整える機能部品だが、ホイールハウスの中に隠さず、見てすぐにわかる大きさにしたのがポイントだという。

ポルシェ、メルセデスと価格を比べてみると?

発表会で面白かったのが、競合車との価格比較スライドだ。表記こそ「A社様」「B社様」と伏せてあったものの、並んだクルマのシルエットとスペックを見れば、A社がポルシェ、B社がメルセデス(AMG)であることは一目瞭然。スライドに記載された数字をもとに、主なところを比べてみよう。

まずはグラントゥーリズモ。

トロフェオ(AWD、590ps、2,702万円)は、B社のV型8気筒搭載車(AWD、585ps、2,800万円)より98万円安い

ベースモデル(AWD、490ps、2,232万円)は、A社のAWD車(480ps、2,390万円)より158万円安い

トロフェオは、A社のAWD車(540ps、2,509万円)よりは193万円高いが、そのぶん50ps上回る。

続いてグレカーレ。

トロフェオ V6(AWD、530ps、1,710万円)は、A社のSUV(AWD、500ps、1,961万円)より251万円、B社のSUV(AWD、456ps、1,855万円)より145万円安い

モデナ V6(AWD、390ps、1,460万円)は、A社のSUV(AWD、353ps、1,471万円)よりパワーが37ps上で、価格は11万円安い

いずれも「同等以上のパワーをライバルより安く」という見せ方だ。新設定のモデナ V6も、競合のボリュームゾーンにぶつける狙いがはっきりと見える。伏せ字とはいえ、ここまで具体的にライバルとの比較を示すあたりに、今回の価格設定への自信がうかがえた。

週末の銀座で名車「ミストラル」に会える

マセラティは11月21日・22日の2日間、発表会と同じ銀座ソニーパークで一般向けのイベント「100 Years of the Trident Celebration」を開催する。2026年は、マセラティのエンブレムであるトライデント(三叉の銛)の誕生から100周年。会場には日本初公開となる新型グレカーレと新型グランカブリオのほか、ヒストリックモデルの「ミストラル」も並ぶ。ミストラルは南フランスに吹く風の名前で、地中海の風に由来するグレカーレとは「風つながり」だ。新旧のフラッグシップエンジンの比較展示やマセラティの歴史展示もあり、時間は各日11時～20時。入場無料、予約不要で、東京メトロ銀座駅の地下コンコースから直結しているので、銀座に出かけるついでに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【フォトギャラリー】グランカブリオ

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【フォトギャラリー】ミストラル 3700