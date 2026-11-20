ホンダが2027年春に日本で発表・発売する予定の新型SUV「アヴァンシア」(AVANCIER)は、国内のホンダSUVで最大のモデルとなる。なぜ今、「CR-V」より大きなSUVが必要なのか。ホンダが示した販売データと開発責任者への取材をもとに、その狙いを探る。

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

伸びるSUV市場で「シェア1割未満」のホンダ

ホンダは新型SUV「アヴァンシア」を2027年春に日本で発売する予定だ。新開発の「Honda Hybrid」を搭載する次世代ハイブリッド車の第1弾であり、新しい「Hマーク」を付ける最初のクルマでもある。3列シートを備えるラージサイズのSUVで、生産はタイで行う。

車名は1999年から2003年まで国内で販売していたステーションワゴンと同じだが、その後継モデルという位置づけではない。開発責任者の濵嶋秀典さんによれば、車名はフランス語で「進む」「進化する」「先進」などを意味する「avancer」に由来し、「このクルマを皮切りにホンダは変わっていく」という意味を込めたという。

では、ホンダはなぜ今、このクルマを投入するのか。取材会でホンダが示したデータから読み解いていきたい。

まずは市場の状況だ。取材会でホンダが示した資料(出典：JATO)によると、国内のSUV販売台数は2020年1月時点で約61万台だった。2022年ごろに一時足踏みしたものの、その後は右肩上がりで増え続け、2026年9月には約109万台に達している。SUVはこの6年ほどで、およそ1.8倍の規模に拡大したことになる。

ホンダは現在、国内で「WR-V」「ヴェゼル」「ZR-V」「CR-V」の4車種のSUVを販売している。ところが、伸び続けるSUV市場でホンダのシェアは9.8％(2026年9月時点)にとどまる。資料を見ると、ZR-VやWR-Vを投入した後に一時はシェアを伸ばしたものの、2025年以降は再び下がっている。商品企画を担当する宮原潤一さんも「全車種を合算してもシェアは10％に足りません」と課題を認める。

価格帯別に見ると、課題はさらにはっきりする。400万円台のSUVでのホンダのシェアは8.3％、500万円台では4.3％にすぎない。500万円台では、SUV全体のシェアの半分以下の水準だ。価格が高い領域ほど、ホンダのSUVは存在感が薄いのである。

CR-Vより上は「空白地帯」だった

ホンダのSUVラインアップを車格と価格の順に並べると、WR-V、ヴェゼル、ZR-V、CR-Vとなる。最も大きくて価格が高いのがCR-Vだ。言い換えれば、ホンダはCR-Vより上のクラスにSUVを持っていなかった。資料でも、他社がラージセグメントにモデルを投入する一方、ホンダは「CR-Vが最大車格モデル」だと課題を示している。アヴァンシアは、この空白を埋めるモデルとなる。

CR-Vの「上のクラス」、つまりラージセグメントのSUVこそ、今まさに伸びている市場だ。ホンダの資料(出典：COMPAS)によると、SUV販売に占めるラージセグメントの比率は2022年ごろまで1割に満たない水準だったが、2023年に入って急上昇し、2024年後半には2割近くに達した。わずか2年ほどで2倍以上に伸びたことになる。直近(2026年8月)はやや落ち着いたものの15.8％で、台数にすると約17万台の規模だ。

この市場には、他社が新型車を相次いで投入している。資料にあるラージSUVの主要車種(車名は非公表)の販売推移を見ると、2024年以降に複数の新型車が登場し、なかには年間5万台近くを売るモデルも現れた。新しいモデルが出るたびに販売が伸び、市場全体が活気づいている様子がうかがえる。ホンダがこのセグメントを「成長マーケット」と位置づけるのもうなずける。

ラージSUVとは具体的に、どんな車種のことを指すのか。濵嶋さんは「一般的に言えば」という前置きつきで、マツダ「CX-80」やトヨタ自動車「クラウンエステート」などを挙げた。アヴァンシアとはクルマの仕組みが違う(ラダーフレーム車である)ものの、「ランドクルーザー」や新型「パジェロ」もラージSUVにカテゴライズされるはずだ。

狙うのは「Hondaであること」を重視する人と乗り換え層

ホンダはアヴァンシアの顧客として、2つの層を想定している。1つは、40～50代のホンダ車オーナーだ。クルマそのものよりも「Hondaであること」を重視する人たちに訴求したいというのがホンダの説明である。CR-Vより上のSUVがなかったために、これまでは他社に流れていたかもしれない層ともいえる。

もうひとつのターゲットは、30～50代の他メーカー車オーナー。ブランドや上質さを求めて、他社の上級SUVから乗り換える人を狙う。宮原さんは「これまで攻め込んでこなかったラージセグメントに挑戦し、アヴァンシアで(シェアを)獲得していきます」と意気込みを語った。

武器は「2列目のおもてなし」

では、ホンダはどんな価値で勝負するのか。アヴァンシアのコンセプトは「Grand-Journey」(グランドジャーニー)。長距離の移動を上質に、余裕をもって楽しめることを目指したという。

特に力を入れたのが2列目シートだ。足を組んでもゆとりがある広さを確保し、手元で空調などを操作できるタッチパネル付きの大型アームレストやシートベンチレーションを装備している。走りの面でも、開発陣は「Silky Dynamics」をキーワードに、運転する人だけでなく同乗者がリラックスできる乗り心地と静粛性を追求したそうだ。

濵嶋さんは「ホンダらしいハンドリングは大切にしながらも、静粛性と乗り心地を格段によくした。そこに新しいホンダを感じていただきたい」と話す。使い方のイメージとしては、「アルファード」のように2列目に大切な人を乗せるシーンも想定しているという。

SUVでありながら、高級ミニバンを検討している人にも選択肢として見てほしい。そんな狙いがうかがえる。グレードは1つのみで3列シート、電動AWDという構成も、上級モデルとしての割り切りといえそうだ。

「新生ホンダの象徴」に課された役割

アヴァンシアに課された役割は、販売台数を稼ぐことだけではない。ホンダは2026年にEV戦略を見直し、ハイブリッド車の投入を前倒しする方針に転換した。新しいハイブリッドシステムとプラットフォームを採用した次世代ハイブリッド車を2029年度までに世界で15車種投入する計画で、アヴァンシアはその第1弾にあたる。

ホンダはアヴァンシアを「新生Hondaの象徴」と位置づけ、宮原さんは「ここから反転攻勢を仕掛けます」と言い切った。濵嶋さんは、これまでホンダ車に乗ったことがない人にも「ホンダ車ってこういうのなんだ」と共感してほしいと話す。

ボディサイズや価格、燃費などの詳細はまだ明らかになっていない。CR-Vより上の価格帯で、他社の上級SUV、さらには高級ミニバンと渡り合えるのか。正式発表を待ちたい。

【フォトギャラリー】ホンダ「アヴァンシア」