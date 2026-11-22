「とんでもないスリルを味わわせていただきました」――ディーン・フジオカが、久保ミツロウ、能町みね子、ヒャダインからの無茶振りに全力で応えた。21日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『久保みねヒャダこじらせナイト』では、ファッションウィークを舞台にした即興企画に挑戦。観客からサングラスを借り、流ちょうな英語で“土偶コール”をあおるなど、サービス精神を発揮した。

観客からサングラスを借りて即興パフォーマンス

今回放送されたのは、10月18日に開催されたトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』昼公演の模様。以前、同ライブをおしのびで観覧したこともあるディーンが、ゲストとしてステージに登場し、久保みねヒャダの世界観に飛び込んだ。

“豪族の娘”こと久保の妄想を具現化する企画では、ディーンと久保が架空の映画で共演し、国際映画祭のレッドカーペットに登場するという設定の寸劇を展開。さらに、久保が以前からやりたかったという「パリのファッションウィークに来た設定でSNSのコメントごっこをやりたい」という企画にも挑んだ。

これは、ファッションウィークの会場でモデルやアーティストが小型マイクを向けられ、ファッションのポイントや現地で楽しみにしていることなどを語るSNS動画を再現するもの。久保は最近ハマっているK-POP文化から、その日にあったちょっとした出来事を紹介する「TMI(Too Much Information)」も取り入れ、全員が架空のインタビューに答えることになった。

まず久保が自らお手本を披露すると、能町も独自の世界観で回答。続くヒャダインは、腹痛から質問にそっけなく答えるキャラクターを演じ、「パリに正露丸売ってください」と締めくくるなど、3人が次々に笑いを生み出していく。

最後に順番が回ってきたディーンは、そんな3人のパフォーマンスを前に「道具の力を借りないと」と考え、客席に向かって「サングラス貸して」と呼びかけた。前方の観客から借りたサングラスを着用し、スタイリングを整えると、流ちょうな英語で即興インタビューに挑戦した。

ファッションのポイントを聞かれると、身に着けた衣装の色を「土偶の色」と説明。観客を巻き込んだ「dogu!(土偶) dogu!(土偶)」「Jomon style!(縄文スタイル)」のコールが響き渡った。

「この3人の後に何かやれって言われてみ」プレッシャーを告白

見事に即興パフォーマンスを終え、会場から称賛を受けたディーン。しかし、サングラスを返した後には「ちょっと考えてみ? 今そこに座っていて、パッと上がってきて、この3人の後に何かやれって言われてみ? マジで!」と、順番を待っている間のプレッシャーを吐露した。

それでも最後に、この日の感想を聞かれたディーンは「とんでもないスリルを味わわせていただきました。素晴らしかったです」と笑顔で振り返った。

この模様は、TVer・FODで配信されており、FODでは後日ほぼノーカット版が配信される。

次回のライブは、12月19日に東京・日本青年館ホールで開催。昼公演には岡村靖幸、夜公演には友近がゲスト出演する。