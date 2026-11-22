JCOM BSとJCOMは、脚本家・倉本聰さんを偲び、2026年12月から2027年2月にかけて「J:COM BS」と「Jテレ」で『追悼・倉本聰特集』を放送すると発表した。

「J:COM BS」では、JCOMが過去に制作・放送した紀行ドキュメンタリー『妄想ふたり旅』シリーズ4作品と、倉本さんが原作・脚本を手掛けた映画『海の沈黙』を放送。「Jテレ」では、シリーズの集大成となる『妄想ふたり旅～最終章 倉本聰、人生の旅路～』を放送する。

『妄想ふたり旅』は、倉本さんと放送作家・小山薫堂さんが旅先で出会う人々や、その土地の風土・文化から着想を得て、旅の最後にオリジナルストーリーを創作する紀行ドキュメンタリーだ。

シリーズでは、倉本さんが訪れることを願っていた長崎、代表作であるテレビドラマ『北の国から』の舞台・北海道、幼少期を過ごした京都など、倉本さんにゆかりのある地を巡る。北海道は、倉本さんに憧れていた小山さんが大学の卒業制作でドキュメンタリーを撮影した思い出の地でもある。

長崎編では、倉本さんと旧知の仲であるさだまさしさんが所有する離島・詩島を訪問。後に映画『海の沈黙』へとつながる構想を膨らませていく様子も収められており、旅先での体験が物語へとつながっていく倉本さんの創作過程を垣間見ることができる。

シリーズ最終章では、倉本さんが長年暮らした富良野を舞台に、長崎・京都・北海道での旅を振り返りながら、新たなストーリーを創作する。

小山薫堂さんが語る、倉本聰さんの素顔と創作への姿勢

今回の特集放送にあたり、倉本さんと旅をともにした小山薫堂さんは、次のようにコメントを寄せている。

倉本先生は、どこへ行っても人を惹きつける、本当にダンディーな方でした。『長崎編』で訪れた皿うどんのお店「寿々屋」のおばあちゃんは先生の同級生で、まるで恋をするようにときめいていた姿が印象に残っています。

長崎の詩島では、先生が世間から離れて暮らす無名の芸術家の話をされていました。その話は、映画『海の沈黙』の登場人物の設定ともどこか重なるように感じました。先生は常にさまざまな創作の種をお持ちで、旅先で出会う人々や風景、日常の何気ない経験が自然と物語につながっていく。 一緒に旅をする中で、そんな先生の創作姿勢を感じました。

旅の中では、これからの人生をどう生きるか、人生の終わりをどう迎えるかについても語られていました。この番組を通して先生が残された言葉や生き方に触れ、ご自身の人生で本当に大切なものは何かを考えるきっかけになれば嬉しいです。

『追悼・倉本聰特集』放送スケジュール

「J:COM BS」（BS260ch）は全国無料放送。「Jテレ」も無料で視聴できる。各作品の放送スケジュールは以下の通り。

J:COM BS

『海の沈黙』：2026年12月6日（日）21時30分～23時45分

『妄想ふたり旅～長崎編～』：2026年12月13日（日）16時30分～18時

『妄想ふたり旅～京都編～』：2026年12月20日（日）17時～18時

『妄想ふたり旅～北海道編～』：2026年12月27日（日）17時～18時

『妄想ふたり旅～最終章 倉本聰、人生の旅路～』：2027年1月3日（日）17時～18時

Jテレ

『妄想ふたり旅～最終章 倉本聰、人生の旅路～』：2027年2月放送予定

放送スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がある。詳細は番組特設サイトで確認できる。