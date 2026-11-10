俳優でアーティストのディーン・フジオカが、7日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『久保みねヒャダこじらせナイト』に出演。以前、同番組のライブイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』をお忍びで観覧していた理由を明かした。

『星降る夜に』での共演をきっかけに

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同番組。放送では、10月18日に開催されたライブの昼公演にゲスト出演したディーンとのトークが紹介された。

ディーンは以前、観覧に来ていたことをSNSで投稿しており、久保は「どうして以前チケットを買って見てきたんですか?」と質問。ディーンは、観覧したのは千葉雄大がゲスト出演した回だったことを明かし、以前、テレビ朝日系ドラマ『星降る夜に』(23年)で共演したことがきっかけだったという。

ディーンは「現場でそんなに一緒のシーンはなかったんですけど、会った時にはすごくかわいい子だなと思って。“見つけちゃった”みたいな」と、千葉の印象を回想。その流れで、「バーチーの推し活の一環として」と、観覧の理由を明かした。

念願の『久保みねヒャダ』出演「夢がかないました」

今回のゲスト出演は、ディーンにとって念願だったという。『モンテ・クリスト伯 ―華麗なる復讐―』『シャーロック』など、フジテレビのドラマで主演していた時期にも、「出られないかって、結構何回もお願いしてたんですよ」と希望していたが、その思いは番組サイドに伝わっていなかった模様。

さらに、ヒャダインを自身のラジオ番組にゲストとして招くなどラブコールを送っており、「どうやったらここの板の上に立てるのかな」と、出演の機会をうかがっていたことを打ち明けた。それだけに、ようやく出演を果たせたことで「夢がかないました」と喜びを語っていた。

ほかにも、“豪族の娘”久保の妄想を具現化するコーナーでは、架空の映画でディーンと久保が共演した設定で国際映画祭のレッドカーペットに登場し、中国語でファンにメッセージを送るディーン。この模様は、TVer・FODで配信されており、FODでは後日ほぼノーカット版が配信される。

次回のライブは、12月19日に東京・日本青年館ホールで開催。昼公演には岡村靖幸、夜公演には友近がゲスト出演する。