俳優でアーティストのディーン・フジオカが10月18日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の昼公演にゲスト出演。約10年前、アニメ『ユーリ!!! on ICE』の主題歌を担当することになった際の、久保ミツロウとの意外な初対面エピソードが明かされた。

「まだ日本の社会人になりきれてなかった」

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。ディーンは、久保が原案を手がけたアニメ『ユーリ!!! on ICE』(2016年)のオープニングテーマ「History Maker」を担当した縁がある。

この日のトークでは、ディーンに主題歌のオファーを直接するため、久保が監督やプロデューサーとともに所属事務所を訪れた際のエピソードを披露。久保が当時のX(Twitter)に書き記したところによると、その時ディーンはパックの枝豆を食べながら登場したといい、本人も「だいぶやらかしてますね(笑)」と恐縮した。

「不思議な登場の仕方ですね」と驚いた能町が「記憶にはないんですか?」と聞くと、ディーンは「ないですね」と回答。そこで、久保が「枝豆を食べる癖はありましたか?」と尋ねると「枝豆は好きですね」と答え、様々な状況証拠を積み上げられたディーンは「食べてたんでしょうね(笑)」と否定しなかった。

「History Maker」は、ディーンが初めて東京で制作した楽曲。海外を拠点に活動していた時期から日本での仕事が本格化する転換期に当たり、まだ日本に定住していなかったという。ディーンは「ちょっとまだ日本の社会人になりきれてなかった」「だから枝豆食べてたんじゃないかな(笑)」と釈明し、思わぬ形で約10年前の“枝豆事件”の背景がひも解かれた。

数々の無茶ぶりに対応「とんでもないスリルを」

ほかにも、ディーンにとって「History Maker」が思い出深い一曲であること、以前『久保みねヒャダこじらせライブ』をおしのびで観覧していた理由、「ちょっと狂っていた」ほど働いていた当時のエピソードなどが紹介された。

“豪族の娘”久保の妄想を具現化するコーナーでは、架空の映画でディーンと久保が共演した設定で国際映画祭のレッドカーペットに登場し、中国語でファンにメッセージを送るディーン。ファッションウィークのSNSコメント撮りプレイでは、久保みねヒャダの爆笑にプレッシャーを受けたディーンが、観覧客からサングラスを借りて見事なパフォーマンスを見せた。

さらに、「ディーン・フジオカ」から「フィジーでオカン」など文字を入れ替えて遊ぶ「ディーン・フジオカ選手権リターンズ」や、「よく食べがちな中華料理ベスト3」も展開。

数々の無茶ぶりにも快く対応したディーンは「とんでもないスリルを味わわせていただきました」と笑顔で振り返り、久保は「思ってたよりもディーンさんめっちゃ何でもやってくれることにいっぱい感動しました!」と、そのサービス精神に感激していた。

この模様は、地上波フジテレビできょう7日(27:15～)に放送され、後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは、12月19日に東京・日本青年館ホールで開催。昼公演には岡村靖幸、夜公演には友近がゲスト出演する。