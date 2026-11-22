「子どもができてから変わった」――俳優の高橋克典が、きょう22日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)で、3カ月の育休や息子の反抗期を振り返る。そして、17歳になった息子から初めて贈られた手紙に感動。幼少期の苦い記憶を背景に、家族との時間を何よりも大切にしてきた思いを明かす。

高橋克典

「僕の人生リベンジ的なところが…」家族への思い

ドラマ『サラリーマン金太郎』などで見せてきたキャラクターから、硬派な印象を持たれることも多い高橋。しかし、プライベートでは家族との時間を何よりも大切にする夫であり、父親としての一面を持つ。

今回の番組では、高橋が家族を大切にする理由に迫る。そこには、幼い頃に経験した苦い記憶があったという。

高橋は、自身の家族への思いについて「僕の人生リベンジ的なところが…」と語る。当たり前の幸せが、ある日突然失われることもあると痛感した過去。「モデルケースがない」という中で、どのような父親像を模索してきたのかが明かされる。

そんな高橋も、最愛の息子との関係では反抗期を経験。反発する息子に対し、「こっちの問題もある」と、自らの接し方を省みたという。

全力でぶつかり合ったからこそ、深まっていった親子の絆。そして今回、17歳になった息子から、日頃はなかなか口にできない感謝の思いを込めた手紙が贈られる。

息子から初めて受け取る手紙に、高橋は思わず目頭を熱くさせる。

3カ月の育休を取得「素晴らしい時間でした」

高橋は1999年、主演ドラマ『サラリーマン金太郎』で大ブレーク。その後も数々の作品に出演し、俳優として第一線で活躍してきた。

一方、プライベートでは、当時としては珍しかった育児休暇を取得し、家族と向き合う時間をつくっていた。

その期間は3カ月。夜泣きなどでほとんど眠れない日々を送りながら、息子の成長を見守ったという。

高橋は当時について「素晴らしい時間でした」と振り返る。育児に専念した経験によって、自身にどのような変化が生まれたのか。父親になっていく過程で感じた思いを語る。

また、番組では『サラリーマン金太郎』をきっかけに知り合ったホンジャマカの恵俊彰にもインタビューを実施。

高橋とは「ずっと前から知っていたような関係」という恵が、長年の付き合いを通して知る父親としての意外な素顔を明かす。

青学・原晋監督夫妻との意外な関係も

さらに、高橋と青山学院大学陸上競技部・原晋監督夫妻との意外な関係も明らかになる。

小学校から青山学院で過ごした高橋は、実は箱根駅伝の大ファン。母校の陸上競技部が強豪校として知られるようになる前から応援を続け、現在も毎年、慰労会を開くほどの“青学愛”を持っているという。

番組には原監督夫妻がインタビュー出演し、高橋との長年にわたる親交を紹介。初めて対面した際には、夫妻そろって衝撃を受けたそうで、そのエピソードや、家族思いな高橋一家の印象について語る。

MCの山崎育三郎、井桁弘恵とともに、高橋が歩んできた人生を“家族”というテーマからひもといていく。

【編集部MEMO】

高橋克典

1964年12月15日生まれ、神奈川県出身。俳優、歌手。1993年に歌手デビューし、1999年の主演ドラマ『サラリーマン金太郎』で人気を博す。その後も『特命係長 只野仁』シリーズやNHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』など、数多くのドラマ、映画に出演。私生活では1児の父親で、育児休暇を取得して子育てに向き合った経験も持つ。

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