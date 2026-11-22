お笑い芸人の永野が、21日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)に出演。永野の再ブレークを支える独特のお笑い哲学を深掘りした。

さらに、カミナリから10年越しの感謝を込めた手紙を贈られると、普段は辛口の永野が「家とかで読み直したら泣いちゃう」と感動をにじませた。

「ただ悪口言ってもしょうがないからね」

今回は、2015年頃に「ラッセンが好き!」のネタでブレークし、現在はレギュラー番組12本を抱えるほど再ブレークを果たした永野の魅力を深掘り。スタジオにはファーストサマーウイカも登場し、MCの佐久間とともに、その独特のお笑い観に迫った。

永野の魅力を解説する“おしつじさん”として、モグライダーの芝大輔、カミナリの竹内まなぶと石田たくみ、お笑いライターのラリー遠田氏が出演。

ラリー氏は、永野が現在求められている理由について「建前やきれいごとではなく、身もふたもない本音を求める人が増えている!」と分析。佐久間も「見え方によってはすごいとがっているかもしれないけど、本当に言いたいのはこれだよね、みたいなのを言ってくれている」と共感した。

一方、永野自身は、意識的に本音を発信しているわけではないという。コロナ禍に配信の仕事が増えた際、テレビとは違って緊張せず、固定カメラの前で「ただ家でしゃべっているみたいな」感覚で話していたことを明かした。

また、永野の独特な言葉選びについて、カミナリのまなぶは「漫才師は蛾」という名言を紹介。舞台の照明に向かって芸人たちが飛び込んでいく姿を、光に集まる蛾に例えたもので、永野は「ただ悪口言ってもしょうがないからね」と、単なる批判ではなく笑いに変えることへのこだわりを語った。

そんな永野について、カミナリのたくみは、自分だけでなく他人や世間を俯瞰する視点を「プロデューサーとしてすごい」と絶賛。

しかし永野は、自分自身を「みんなの仲間に入れない」と自虐し、佐久間に「Snow Man入りたい」と懇願するのだった。

カミナリの人生を変えた永野の助言

番組後半では、カミナリの2人が「永野さんと出会ってなければ今のカミナリは存在しない」と語るほど、永野から大きな影響を受けてきたことが明かされた。

茨城県出身の2人は、かつて他の芸人とキャラクターが重なることを気にして、無理に標準語でネタを披露していたという。

そんな2人に「どんどんガンガンなまっていけ」と助言したのが永野だった。

さらに、当時アフロヘアでヒップホップ風の服装をしていたたくみに対しても、見た目をすっきりさせた方が、口の悪いネタとのギャップが生まれて面白くなるとアドバイス。現在のカミナリの芸風につながる重要なきっかけを与えていた。

そして番組終盤、カミナリの2人から永野へ、普段はなかなか伝えられない感謝の思いを込めた手紙が贈られた。

「10年間、ごちそうさまです」感謝の手紙に永野が感動

「あんなにかっこいい猫背はない」――そんな一文から始まった手紙には、地下ライブ時代の思い出がつづられていた。

ライブ終わりには居酒屋に集まり、焼酎の水道水割りと一番安い揚げパスタで3時間も語り合ったという永野とカミナリ。しかも支払いは割り勘だったが、永野の話があまりにも面白かったため、おごってほしいと思ったことは一度もなかったという。

たくみは「今テレビの中にいる永野さんは、まぎれもなくあの居酒屋スタイルの永野さんです」と、現在も変わらない永野の魅力を語る。

さらに、カミナリがお笑いで生活できるようになって10年がたち、その間ずっと永野の助言に支えられてきたことへの感謝を伝えた。

「居酒屋ではおごってくれなかったけど、この10年生活できているのは、間違いなく永野さんの数々のアドバイスのおかげだと思っています」

手紙は「永野さん、10年間、ごちそうさまです」という言葉で締めくくられた。聞き終えた永野は、神妙な面持ちで頭を下げ、カミナリの2人に握手を求める。

そして「なんかね、響くよね」としみじみ語り、「家とかで読み直したら泣いちゃうもんね」と感動をにじませた。

普段は歯に衣着せぬ発言で知られる永野だが、その裏には後輩芸人からの厚い信頼があった。独特のお笑い哲学だけでなく、芸人仲間との深い絆も明らかになり、佐久間も永野の魅力にすっかり引き込まれた様子だった。

なお、TVerでは地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信されている。