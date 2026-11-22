テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、15日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第44話「ある家臣の死」の視聴分析をまとめた。

左から 豊臣秀長(仲野太賀)、吉川平助(松岡広大)＝『豊臣兄弟!』第44話より (C)NHK

材木を横流ししてその利益を着服していた

最も注目されたのは20時26分で、画面注目度72.8％。秀長(仲野太賀)が、斬首の沙汰を下された吉川平助(松岡広大)と対面するシーンだ。

大仏建立のための材木の準備を秀長は配下の平助に一任していた。秀吉(池松壮亮)の度重なる無茶な要求に苦心する秀長を献身的に支えていた平助だが、材木を横流ししてその利益を着服していたことが明らかになる。

平助によると、横流しは人足たちから求められた追加の手間賃の支払いのために始めたことだったが、不正に変わりはない。平助には斬首が命じられた。秀長は秀吉に助命を願い出るが聞き入れられなかった。秀吉は、平助が横流しによって得た利益は、人足たちに支払う手間賃を上回っていたと言う。

秀長は真相を確かめるため、平助のもとへ赴いた。「殿。このようなことになってしまい、真に申し訳ござりませぬ」平助は深々と頭を下げる。「やめよ。お主に無理をさせたこのわしのとがじゃ」平伏したままの平助に、「平助、顔を見せよ」と秀長が続けると、ようやく平助は顔を上げた。「わしにも嘘をついておったのか? 隠している銭があったのか?」秀長が問いただすと、平助はおもむろに笑い出した。意表を突かれた秀長は「何がおかしいのじゃ!」と声を荒げる。

「お忘れでございますか? 私はしくじった殿を見るのが好きなのです。しくじりましたなぁ殿。わしのような者にあんな大役を任せたがばかりに、このようなはめになったのですぞ」開き直った口調だったが、その言葉の裏には平助の悲壮な覚悟が感じられる。「平助、わしに命じられたと言うのじゃ。さすれば、お主へのおとがめもなくなろう。わしも命までは取られぬはず。共に生きてこれからもわしの支えとなってくれ!」秀長は平助の肩に手を置いた。

「ありがたきお言葉。それだけでもう十分でございます」目を潤ませながら平助は声を震わせる。「ご案じなさいますな。わしはしくじった殿をお助けするのが何よりの喜びなのでございますゆえ」平助はすでに自分の運命を受け入れていた。

「平助!」「おさらばでございます! 殿!」平助は笑顔を作り秀長に向き合うと、すっと顔を伏せた。その肩は嗚咽で震えている。平助の覚悟を知った秀長は一言も発さず一筋の涙を流した。

「平助は本当に秀長を支えたかったんだな」

このシーンは、吉川平助にかけられた疑惑の真偽に視聴者の関心が集まったと考えられる。

大仏建立のための材木集めを命じられた平助は、商人だった頃の経験を存分に生かして多くの材木を集めた。しかし、人足から手間賃の割増を要求された平助は、質が悪いものや足場に使った材木を横流しするという禁断の手段を取った。

秀長は平助を守ろうとするが、どんな理由があるとはいえ、平助が材木を横流しして多額の利益を得ていたのは事実だった。秀長の再三の嘆願も報われず、平助は名誉を守るための切腹ではなく斬首を命じられた。平助は秀長に累が及ぶことのないよう、すべてを受け入れた。

SNSでは「秀長の気持ちも分かるけど、業務上横領には違いないもんな」「商人上がりなのに平助はかなり武士らしいな。覚悟決まっている」「手段は間違っていたけど、平助は本当に秀長を支えたかったんだな」と、平助の言動に注目が集まった。

吉川平助は、船奉行や山奉行として海運や木材流通を担当し、紀伊の統治に関与した。もとは伊勢大湊の船奉行を務めていたと伝えられている。その後に秀長の家臣となり、紀伊湊や熊野地域の経営を任された。海運や木材流通の管理能力を買われ、7千石を与えられた。1581(天正9)年の鳥取城攻めでは、平介らが千代川西岸に布陣し、賀露と丸山城の連絡路を遮断したとされている。

他にも吉川三蔵や堀内氏らとともに北山地方へ出兵し、北山一揆鎮圧に従軍した。また、本能寺の変直後、伊賀越えを終えた徳川家康が三河へ帰還する際、海路移動のための船を用意した人物が平助であると伝えられている。

そして1588(天正16)年、秀長の命令で熊野の木材2万余本を伐採し大坂で販売したが、その売却代金を着服したとして豊臣秀吉の怒りを買った。その結果、西大寺で処刑されさらし首になったと記録されている。『多聞院日記』には、処刑後に金700枚もの財産が残されていたことが記されている。しかし、私腹を肥やす目的で横領したのか、事業経費や人足の賃金確保のために独断で資金を動かしたのか、横領の理由はいまだ明らかになっていない。

吉川平助には、同じ平助を名乗った息子がいたとする記録がある。息子については、父が処刑されたにもかかわらず連座処分を受けなかったことが伝わっている。1591(天正19)年、秀長が亡くなると、秀長の養子である豊臣秀保に仕えた。熊野那智山権現社の修理事業では奉行を務めたことが記録されている。秀保が死去すると、平助は他の有力家臣のように豊臣秀吉に召し抱えられることはなく、浪人になったと伝えられている。