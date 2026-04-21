アイドルデュオ・ROIROMの本多大夢と浜川路己が11日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の昼公演にゲスト出演した。互いの家を行き来しているという初出し情報や、2人で両手をつないで本音を語り合う企画など、ファンにはたまらないやり取りに悲鳴が続出。会場を埋めたファンを前に、素顔と絆がたっぷりと披露された。

「まさかの角度でボケてくる」「思ってること言ってるだけ」

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。今回は能町が体調不良のため“休場”となり、グループLINEに投稿するメッセージをヒャダインが適宜読み上げるスタイルで参加した。

久保とヒャダインは、ROIROMファンで占められた会場を見て「ごめんなさい!」「僕たちでごめんね!」と謝罪を連呼。それでも、「佐世保の米兵独り占め! “みっこちゃん”って呼んでください。せーの!」(久保)、「僕が“ヒャダ”って言ったら“イーン”って返してください。ヒャダー?」(ヒャダイン)と果敢にアイドル風挨拶を繰り出すと、ROIROMファンたちからの温かいレスポンスに、2人は「ありがとう!」と感謝しきりだ。

その後、ROIROMが登場すると、会場の熱気は急上昇。本多が浜川のことを「本当に奇想天外でまさかの角度でボケてくるので会話にならないんです」と言うと、当人は「違う違う違う違う。ボケてない。思ってること言ってるだけだから!」と訴える。

ROIROMが登場

ROIROMと目を合わせられない久保ミツロウ(左)

そんな中、久保の「お住まいはどうなってらっしゃるんですか?」という質問から、ファンも知らない初出し情報が。横断歩道を挟む程度の近距離に住んでいるそうで、互いの家を行ったりきたりしているという話に、久保は「行き来情報、超いいよね」、ヒャダインも「アイドル同士の睦み合いは、ぽかぽかしますよね」とご満悦の様子だ。

さらに、浜川の「大夢くんのお家、いい意味でエロいんですよ」という発言には悲鳴が上がり、「ベッドめっちゃ大きいんです」と畳み掛けると、久保はたまりかねず「それはいけない」と、アーティスト保護の観点から制止する。

逆に本多は、浜川の家を「ワイルドな男のイメージ」と表現。浜川「元々クローゼットにパソコンを置いて作業部屋にしてたんですけど、服が増えすぎて最近パソコンに触れないんです」と、天然仕込みの切実な悩みを明かした。

そんな2人を見て、久保はファン目線で「ただただ2人を交互に愛していけばいいので、何もノイズがない。本当にそれがありがとうっていう気持ちになりますよね。事務所に守られて、ファンに守られて、このまま進んでいってほしい」と願うと、ROIROMの2人は「うれしい」「ありがとうございます」と感謝し、会場からは拍手が起こった。

あまりに尊い光景に涙も

今回は、久保の願望をかなえるコーナーも続々展開。久保がROIROMの出国時に彼らをガードするSPになったほか、ROIROMの絆を試す企画では、2人が向かい合って両手をつなぎ「実はお互いうらやましいと思っているところ」「実はかわいいと思っているところ」「実は謝りたかったこと」など赤面しながら本音を打ち明け合い、あまりに尊い光景に涙する観覧客も。

また、観覧客から募集した「ROIROMにしてほしいこと」に応え、ウインクでイケ散らかしたり、一番高い声と低い声を出したり、本気の「あっち向いてホイ」を対決したりと、この後にKアリーナ横浜で公演が控えているにもかかわらず全力投球。

久保とヒャダインはたびたび「白米が美味しくなる」と茶碗をかき込んで喜び、本多は「いろんな部分をさらけ出しすぎて、楽しかったです(笑)」、浜川も「初めてこんなに心臓が傷だらけになった貴重な経験でした(笑)」と、『久保みねヒャダ』の洗礼を実感していた。

この昼公演の模様は、4月26日までアーカイブ配信。チケットは、同日18時まで販売されている。

また、爆笑問題の田中裕二がゲスト出演した夜公演とあわせて、地上波フジテレビで5月2日・16日・30日深夜に放送。後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは6月7日に開催され、昼公演はキンタロー。がゲスト、さらに久保みねヒャダの宮崎旅が上映される。夜公演は、おなじみの千葉雄大がゲスト出演する。