「皆さんを勝たせたい」――timeleszの佐藤勝利が、悲願の初優勝を目指す綱引きチームのために手料理を振る舞う。きょう22日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timelesz ファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、佐藤の新企画「出張! 勝利メシ!」が始動。群馬県太田市の地元食材を使った渾身の一品で、絶対王者との大勝負を後押しする。

佐藤勝利

佐藤勝利、悲願の初優勝を目指す綱引きチームに手料理

今回スタートする新企画「出張! 勝利メシ!」では、料理が得意な佐藤が「絶対に勝ちたい人」のもとへ出張し、渾身の手料理で勝利を後押しする。

佐藤が向かったのは、群馬県太田市。毎年開催される地区対抗の綱引き大会で、悲願の初優勝を目指す強豪チームから依頼を受けた。

そのチームの前に立ちはだかるのは、大会を何度も制してきた絶対王者。練習を重ねて実力をつけながらも、あと一歩で優勝に届かなかったメンバーたちは、今年こそ頂点に立とうと気合十分だ。

太田市で行われるのは、一般的な綱引きとはひと味違い、綱を引くパワーだけでなく、スピードやスタミナも重要になる独特の競技。

佐藤はチームの練習を見学し、どのような料理なら勝負の力になるのかを考える。名前に「勝利」を背負うだけに、「皆さんを勝たせたい」と責任を感じながら、地元ならではの食材探しに乗り出す。

大和芋、豚肉、マコモダケ…地元食材で勝負メシ

佐藤が選んだメイン食材は、強い粘りが特徴の大和芋と豚肉。さらに、秋の短い時期にしか味わえない希少な野菜・マコモダケも加え、綱引きチームのために腕を振るう。

完成した料理を前に、それまで張り詰めていたチームのメンバーたちにも笑顔が広がる。

大和芋の濃厚な味わいと豚肉の甘味、マコモダケの歯ごたえが一つになった一品は、スタジオゲストの出口夏希も感激する味わいに。もう1人のゲスト・モグライダーの芝大輔やtimeleszのメンバーたちも、佐藤の料理の腕前と、メニューに込められた思いに注目する。

そして迎えた大会本番。会場には各地区の精鋭が集まり、一本の綱を巡って激しい戦いを繰り広げる。

佐藤もチームの一員になったかのように声を張り上げ、懸命にエールを送る。綱が動くたびにスタジオでは歓声と悲鳴が飛び交い、timeleszのメンバーたちも身を乗り出して応援する。

果たして、佐藤の手料理で力を蓄えたチームは、絶対王者を破り悲願の初優勝をつかむことができるのか。白熱した試合の先には、まさかの結末が待ち受ける。

【編集部MEMO】

佐藤勝利

1996年10月30日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・timeleszのメンバー。2011年にSexy ZoneとしてCDデビュー。音楽活動のほか、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど幅広い分野で活躍。料理を得意とし、日本テレビ『timelesz ファミリア』では、勝利を目指す人たちを手料理で応援する新企画「出張! 勝利メシ!」を担当する。

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