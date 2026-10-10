お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気と澤部佑が8月30日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の夜公演にゲスト出演。「疑似ファンミーティングプレイ」に巻き込まれ、フジテレビのお昼の顔が翻弄された。

向かい合って手をつなぎ「実はかわいいなと思っているところ」

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。久保は、以前の岩井ゲスト回で澤部が飛び入り参加してハライチがそろった時に「アイドルとしての輝きをすごく感じた」といい、今年4月にアイドルデュオ・ROIROMがゲスト出演した際に実践して手応えを得た「疑似ファンミーティングプレイ」をハライチにも強制することになった。

出囃子に乗せて観客がコールするプレイに、岩井は当初「だっさ!」と反応したが、実際にやってみると2人とも「意外と良かった」と好感触。さらに、2人が向かい合って両手をつなぎ「実はかわいいなと思っているところ」を互いに言い合うプレイでは、澤部が「アイドルにはいいけど、芸人にはやめたほうがいい」と反抗するも、久保は『ぽかぽか』オープニングの意外な裏話に「ひんじょう(非常)に満足でございます。普通のトークでは出ないところが引き出せますよね」と、ご満悦の様子だ。

その後は、ハライチの漫才に久保が入って澤部パートに挑戦したり、イス取りゲームにジェスチャーゲームと「老人ホームのレクリエーション」(ヒャダイン)が続いたりと、次々に“ミッション”をこなしていくハライチ。時には脂汗をかきながらすべてクリアし、ようやくエンディングを迎えた。

澤部は「なんで岩井がこのライブにNGを出してないのか分からない(笑)」と常連ゲスト化していることに疑問を持ちながら、「なんだかんだ楽しかったです。最近、圧力を受けることもないんで」と新鮮だった様子。すかさず久保が「また圧力を受けに来てくれてもいいかな?」と振ると、思わず「いいともー!」と返してしまった。

次回はまさかのディーン・フジオカ登場

トークの時間では、ずっと変わらない宣材写真、澤部の髪型はずっと坊主でいいのか問題、岩井の保険証の奇跡…といった話題を展開。この模様は、地上波フジテレビできょう10日(26:30～)に放送され、後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは、10月18日に開催。昼公演には以前おしのびで観覧に来ていたというディーン・フジオカ、夜公演はおなじみの佐久間宣行氏がゲスト出演する。