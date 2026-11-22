「内田さんが、すごく柔らかいおじさんになっていました」――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、22日に放送される「令和の婚活漂流記『特別編』～内田さんの幸せのカタチ～」。かつて婚活で失敗を重ねながらも、人生の伴侶と巡り会った内田さん(58)のその後を描く。

2024年2月に放送された「結婚したい彼と彼女の場合 ～令和の婚活漂流記2024～」で、25kgの減量や全身脱毛などの努力を重ねながらも、女性の気持ちを読み取れず、失言や早とちりを繰り返していた内田さん。現在は10歳年下の真由美さん(仮名・48)と結婚し、穏やかな日常を送っている。

今回の特別編では、当時の婚活からプロポーズ、結婚式、そして現在の暮らしまでを一つの物語として紹介。長年にわたり内田さんを取材してきた八木里美ディレクター(スパークル)に、久しぶりの再会で感じた変化などを聞いた――。

街でデートする内田さん夫婦 (C)フジテレビ

婚活中は無理していた? 結婚後は「肩の力が抜けている」

今回、内田さんに焦点を当てた特別編を制作することになったのは、これまで別々の企画で紹介されてきた婚活のその後を、一つの番組として描くためだった。

八木Dは「最初の放送では、中国出身の女性との交際が終わったところまでしか描いていなかったんです。その後のプロポーズや結婚式は特番などで紹介していたので、今のご夫婦の様子も含めて、内田さんだけで一本の番組にしてみようという話になりました」と説明する。

結婚式以来、久しぶりに内田さんと再会した八木Dが驚いたのは、その雰囲気の変化だった。「今思えば、婚活中は無理していたのかなと思います。結婚して本当に安心して生活しているからか、肩の力が抜けている感じがして、とてもいい雰囲気になっていました」という。

婚活中は週3回ジムに通い、美容にも力を入れていた内田さん。しかし現在は、遠くのジムをやめて自宅でトレーニングし、美容院も近所の店に通うようになっていた。

八木Dは「もちろん奥さんに嫌われたくないから身なりには気を使っていますけど、できる範囲で自然にやっている感じです。表情も柔らかくなって、ずっとニコニコ笑っていました」と、穏やかになった姿を喜ぶ。

ただ、性格そのものが大きく変わったわけではないそうで、「婚活を通して劇的に変化したというより、最初から最後まで基本的には変わらないんです。今でも早とちりすることはありますしね(笑)」とも明かした。

新たな映像では、内田さんが社長を務める建設会社の仕事現場の様子も。「親方のような感じで、男の世界を生きている」という姿を見て、婚活アドバイザー・植草美幸氏がかつて指摘した「会社勤めの女性との接点がない」という言葉に改めて納得。「まさしくこのことだと思いました」と、女性との会話に苦戦した背景に、長年の仕事環境があったことを実感した。